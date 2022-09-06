نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخجلين من يديك وقدميك التي تبدو مثل العجوز إليكي الحل تبييض فوري ودائم والتخلص من التجاعيد والتشققات والبقع الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم الفتيات دائما بجمالها وخاصة منطقة اليدين والقدمين لأنها أكثر عرضة لظهور البقع الداكنة والتصبغات بسبب كثرة استخدام المنظفات ولذلك يلجأ البعض إلى شراء مستحضرات للعناية بها ولكنها لا تأتي بالنتيجة المطلوبة، ونحن في هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات طبيعية بمكونات موجودة في بيتك لتبييض وتنعيم اليدين والقدمين والتخلص من الجلد الميت بكل سهولة وبأقل تكلفة فتابعونا. وصفة طبيعية لتبييض اليدين والقدمين من أول مرة المكونات: ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة ماء دافئ.

ملعقة من الزبادي.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة عسل نحل. مكونات كريم الترطيب: ملعقة من أي كريم مرطب.

نصف ملعقة زيت لوز حلو.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الورد.

2 قطرة من زيت الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: بولة صغيرة نضع بها الخميرة مع الماء ونذوب حتى تصبح مثل الطحينة ثم يضاف بياض البيض مع العسل والزبادي. نخفق المكونات لكي يصبح القوام كريمي ثم يوضع المزيج على اليدين والقدمين واتركيه حتى يجف ثم يشطف بالماء الفاتر ثم البارد. نجفف اليدين جيدا وفي برطمان زجاجي نخلط ملعقة من أي نوع كريم مرطب مع زيت اللوز وزيت الورد وأيضا الليمون. ندهن اليدين بهذا الخليط حتى يتشربه الجلد تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على يدين بيضاء مثل الزجاج وبدون تجاعيد. خلطة لتبييض اليدين والتخلص من التجاعيد الطماطم واللبن الرائب: المكونات: ربع كوب من عصير الطماطم.

2 ملعقة من اللبن الرائب.

ملعقة من النشا.

نصف ملعقة من العسل. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط النشا مع عصير الطماطم حتى يذوب تماما ثم نضيف اللبن الرائب والعسل ونرفع المزيج على النار حتى يتماسك.

عندما يصبح القوام كريمي نتركه جانبا حتى يبرد وندهن اليدين والقدمين بهذا الخليط مع التدليك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

يغسل بالماء هذه الخلطة تعطي تبييض فوري لاحتواء الطماطم على مضادات الأكسدة وترطب أيضا الجلد وتمنحه النعومة. 2. الكركم وزيت الزيتون: المكونات: 2 ملعقة من الكركم.

القليل من زيت الزيتون. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الكركم مع زيت الزيتون حتى تتكون عجينة ناعمة ثم توزع على القدم واليدين واتركيها لمدة 30 دقيقة.

وبعد ذلك تغسل بالماء وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبح بيضاء خالية من التجاعيد والتشققات. عصير الخيار لتبييض اليدين والقدمين بسرعة المكونات: فنجان من عصير الخيار.

فنجان من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة جل الصبار. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المقادير السابقة مع بعض جيدا ثم توزع بالتساوي على القدمين واليدين مع التدليك واتركيهم لمدة 15 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد. يحتوي الخيار على نسبة عالية من فيتامين a وبالتالي يقوم بتفتيح البشرة ويجعلها أكثر رطوبة ونعومة ولذلك ينصح بتكرار الخلطة مرتين أسبوعيا. زيت اللوز وجل الصبار لتفتيح اليدين والقدمين المكونات: فنجان من جل الصبار.

فنجان من زيت اللوز.

قطرات من زيت الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نحضر برطمان زجاج ونضع به جل الصبار مع الزيوت ونقلب ثم ندهن اليدين والقدمين قبل الذهاب للنوم ونرتدي جوارب قطنية. وفي الصباح تشطف بالماء تكرر هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع لحين الحصول على بشرة بيضاء خالية من البقع والتجاعيد. النشا والفازلين لتبييض اليدين والقدمين وإزالة التجاعيد المكونات: 2 ملعقة كبيرة من النشا.

4 ملاعق فازلين.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

قطرات من ماء الورد. طريقة التحضير والاستخدام: نذوب الفازلين على حمام ماء ساخن ثم نضيف النشا ونقلب لمدة 5 دقائق بعد ذلك يضاف الليمون مع ماء الورد وعندما يصبح القوام كريمي ولزج يرفع من النار. اتركيه جانبا لكي يبرد ثم يوضع في برطمان زجاجي ويستخدم يوميا قبل الذهاب للنوم وخلال أيام معدودة سوف تندهشي من النتيجة. العسل والليمون لتبييض اليدين والقدمين المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

قطرات من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج الحليب البودرة مع زيت جوز الهند واللوز ثم نضيف العسل وكذلك الليمون ونخفق جيدا يوزع المزيج على اليدين والقدمين. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة فعالة في ترطيب البشرة وتعطيها الحيوية والنضارة وبالتالي تمنع ظهور التجاعيد. قشر البرتقال والحليب لتفتيح اليدين والقدمين المكونات: كمية مناسبة من قشر البرتقال المطحون.

حليب فاتر.

ملعقة صغيرة زيت جوز هند. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج قشر البرتقال مع زيت جوز الهند والحليب حتى يصبح القوام كثيف ثم يوزع على اليدين والقدمين ويترك لمدة 20 دقيقة. يشطف بالماء الفاتر هذه الوصفة تجعل البشرة بيضاء بسبب احتواء البرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين c.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخجلين من يديك وقدميك التي تبدو مثل العجوز إليكي الحل تبييض فوري ودائم والتخلص من التجاعيد والتشققات والبقع الداكنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.