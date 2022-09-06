نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفطائر المحشية السريعة بعجينة قطنية ومظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة وغير مكلفة لوجبة العشا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفكر الكثير من الأمهات فى تحضير وجبة متكاملة القيمة الغذائية في الغذاء أو فى العشاء وفى نفس الوقت تكون وجبة سريعة بحيث لا تأخذ الكثير من الوقت لذلك سوف نقدم إليكى وصفة عمل الفطائر المحشية السريعة ونقدمها أيضا للمرأة العاملة بطريقة تحضير سهلة جدا وسريعة، وبطعم لذيذ وشهى وبمذاق خطير ورائع وتتكون هذه الفطائر المحشية من الدقيق وزيت الزيتون والملح والحليب والبيض فهذه المكونات تخلط مع بعضها البعض وتصنع فطيرة محشية بأنواع كثيرة من الحشوات على حسب الرغبة مثل اللحمة المفرومة العصاج والدجاج الشاورما والخضروات والجبن المشكلة والسبانخ، أو من الممكن أن يتم حشوها بالحلاوة الطحينية أو الشيكولاتة أو العسل الأبيض فهذا النوع من الفطائر يمنح الجسم الكالسيوم المتواجد فى البيض. مكونات عمل الفطائر المحشية السريعة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودرة

حبة واحدة من البيض

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج بودر

إثنين كوب كبير الحجم من الماء

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من النشا طريقة عمل الفطائر المحشية السريعة أولا نقوم بتحضير العجان ثم نضع به الدقيق والملح والسكر والحليب البودرة والبيكنج بودر والنشا ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البيض وزيت الزيتون والماء بالتدريج ثم يتم تشغيل العجان حتى تختلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض وحتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.

وبعد ذلك نقوم بتغطية العجين بفوطة نظيفة ثم نترك عجينة الفطائر لمدة نصف ساعة لكى ترتاح.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع عجينة الفطائر إلى كرات متوسطة ومتساوية فى الحجم ثم نبدأ بفرد كرة عجينة الفطير على سطح صلب ومستوى مرشوش بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق العجينة.

وبإستخدام عصا الفرد يتم فردها حتى تصبح قرص دائرى متوسط ثم نكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كمية العجين.

وبعد ذلك نضع أقراص العجين فى صاج مناسب داخل الفرن حتى تنضج، وبهذه الطريقة تصبح الفطائر المحشية جاهزة للحشو بطعو جميل ورائع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفطائر المحشية السريعة بعجينة قطنية ومظبوطة وبطريقة هشة وخفيفة وغير مكلفة لوجبة العشا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.