نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل غسول للبشرة الدهنية للحصول علي بشرة نضرة ونقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة غسول للبشرة الدهنية يعد من المنتجات الضرورية للحفاظ على بشرتك التي تحتاج إلى روتين مستمر للعناية بها، هو عبارة عن منتج أو مرطب يتم استخدامه لإزالة المكياج وخلايا الجلد الميتة من الجلد، لا يساعد الغسول على إزالة الحبوب من الوجه وبإمكانه فقط محو الإفرازات الدهنية التي تسبب انسداد المسام، من أبرز فوائده أنه يترك البشرة نضرة ونقية وليس له أي آثار جانبية فمن لا تهتم ولا تسعي للحصول علي ذلك ونستعرض معكم الأن أفضل غسول للبشرة الدهنية وأشهرها في الأسواق العربية وماهي الطريقة التي تختاري علي أساسها الغسول المناسب لكي وماهي فوائد وأضرار أستخدام هذة المنتجات.

غسول للبشرة الدهنية

تقوم معظم السيدات بشراء غسول الوجه بشكل مستمر؛ ذلك من أجل ترطيب الوجه ولأنهم يهتمون دائماً بنقاء بشرتهم، تتمثل طريقة استعمال غسول الوجه فيما يأتي:

قم بغسل الوجه بالماء.

ضع كمية صغيرة من الغسول على أطراف أصابعك وقم بتدليك البشرة.

يلزم شطف الوجه بالماء الفاتر.

استخدم منشفة نظيفة وجفف بشرتك بلطف.

طريقة اختيار غسول الوجه المناسب

يتم اختيار غسول الوجه الذي يناسب حالة بشرتك وفقاً لبعض المعايير الخاصة، هناك أنواع مختلفة للبشرة كلا منهما تحتاج إلى غسول معين، يتلخص ذلك في الآتي:

البشرة الدهنية

يلزم استخدام غسول للبشرة الدهنية رغوة أو جل.

يمكنه إزالة زيوت البشرة الزائدة ولا ينتج عن استخدامه انسداد المسام.

نوع البشرة الجافة

تحتاج تلك البشرة غسول ذو قوام كريمي.

يجب استخدام غسول به مكونات مرطبة ويخلو من الصابون.

تجنب استخدام الغسول الذي يحتوي على مواد مهيجة.

البشرة المختلطة

يلزم استخدام منتج خاص لها؛ ذلك لكي يكون قادر على معالجة المناطق الجافة والدهنية.

البشرة الحساسة

يتم استخدام غسول لطيف للبشرة الحساسة ويخلو تماماً من الصابون والمهيجات.

أفضل غسول للبشرة

غسول جونسون من أشهر المرطبات التي يتم استخدامها مؤخراً لأصحاب البشرة الدهنية فهو لطيف وينقي البشرة تماماً من الشوائب والأوساخ، لكنه يتسبب في جفاف الجلد تتمثل أفضل أنواع الغسول في التالي:

سول لاروش بيجمنتكلار

جل تنظيف وتفتيح البشرة من كليو

غسول بيوديرما وايت اوبجكتف

هيمالايا غسول يبيض الوجه

افضل غسول للبشرة الدهنية والمختلطة

توجد العديد من مرطبات البشرة التي يتم استخدامها بشكل شائع في الآونة الأخيرة، من أبرز أنواع الغسول المستخدم ما يلي:

لاروش بوزيه إيفاكلار غسول الوجه لحب الشباب

عبارة عن جل منظف ​​للبشرة الدهنية.

يتواجد به العديد من جزيئات الزنك.

يختص بإزالة الأوساخ والزيوت من البشرة.

يحافظ على توازن درجة الحموضة للبشرة.

ينظف وينقي البشرة ولا يتسبب في جفافها كالأنواع الأخرى.

يناسب البشرة التي تعاني من حب الشباب.

افين غسول الوجه للبشرة الدهنية

عبارة عن جل منظف يعالج حب الشباب.

يمكنه تنقية البشرة وينظم إنتاج الزيوت.

يجعل البشرة منتعشة ونظيفة.

يتم استخدامه للجسم والوجه.

يخلو من البارابين.

غسول بيزلين 4 في 1 للبشرة المختلطة والدهنية

يتكون من مكونات طبيعية بنسبة ٩٨٪.

يمكن استخدامه كمرطب ومقشر وقناع ومفتح للبشرة الداكنة.

يساعد على نقاء ونضارة البشرة.

يحافظ على البشرة الحساسة.

يتكون من لوميسكن يساعد في تفتيح البشرة.

يتواجد به طمي ينقي الطمي ينقي البشرة من الشوائب.

يحتوي على حمض اللبن الذي يساهم في تفتيح البشرة.

يضم بودرة قشر الجوز وقشر الليمون وفيتامين سي والعسل.

يتواجد به زيت الزيتون وفيتامين ب وإكليل الجبل المرطب وخلاصة الصفصاف المقشر.

غسول بيوديرما سيبيوم

ينظف البشرة وينقيها ويعد أفضل غسول للبشرة الدهنية في الوقت الحالي.

يتواجد به كبريتات الزنك وكبريتات النحاس.

يختص بنقاء البشرة ويزيل الأتربة ويخلو من الزيوت والصابون.

يساهم في الحفاظ على درجة حموضة البشرة.

يحافظ على رطوبة الجلد ويمحو البكتيريا.

لا يسبب انسداد المسام وبه فيتامين سي ومستخلص الجريب فروت.

يزيل الحبوب والبثور

نيفيا غسول للوجه للبشرة المختلطة والدهنية

يختص بتنظيف المسام بعمق.

ينقي البشرة ويحافظ على توازنها ورطوبتها.

ملئ بخلاصة الطحالب.

غارنيه غسول للبشرة الدهنية

يمتاز بوجود خلاصة التوت والفحم في تركيبته.

يختص بإزالة الدهون الزائدة والشوائب.

يقلل من الرؤوس السوداء.

لا يسبب انسداد المسام كالأنواع الأخرى.

أنواعه:

غسول غارنيه للبشرة الدهنية بالفحم

البشرة العادية

غسول البشرة المختلطة بالنيم

غارنيه لايت بالليمون الأصفر

بيور اكتيف الأزرق

ما هي فوائد غسول الوجه؟

يمكنه تنظيف البشرة من الشوائب والأتربة، كما يختص بإزالة الإفرازات الدهنية الزائدة ويحافظ على نقاء ونضارة البشرة.

ما هي أضرار غسول الوجه؟

يؤثر استخدام الغسول المفرط على البشرة ويؤدي إلى جفافها، لذلك ينصح دائماً باستخدام كميات قليلة من الغسول حتى لا يأتي بالسلب على مستخدميه.

هل غسول الوجه يفتح المسام؟

يقوم الغسول بتفتيح المسام ويمكنه تنظيفها ولا يتسبب في ظهور الحبوب مثلما يقول بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة.

هل الغسول مضر للحامل؟

لا الغسول ليس له أي أضرار جانبية على المرأة الحامل، يمكن الاعتماد عليه بشكل كبير في استخدامه كمزيل للمكياج.

هل غسول الوجه يفتح البشرة؟

يوجد في بعض الأنواع مكونات تساعد على تفتيح البشرة، إذا قمت بشراء منتج ذو قوام كبير وجودة عالية فلن يسبب ضرر لبشرتك.

وفي الختام لقد قمنا بتسليط الضوء على أفضل غسول للبشرة وعرضنا فوائده ومواصفاته وطريقة اختيار غسول الوجه المناسب.