نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والكركديه المنزلية لإزالة ترهلات البشرة وشد التجاعيد بدون عودة لبشرة أصغر سناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم صغر العديد من الفتيات في السن قد يعانون من مشكلة وجود التجاعيد في البشرة وتسبب تلك المشكلة الضيق للعديد من الفتيات ويعتقدون انهم كبار في السن رغم انهم في سن صغير، ولشد تلك التجاعيد على البشرة والحصول على بشرة بيضاء ناعمة ومشدودة يقومون هؤلاء الفتيات الذين يعانون من تلك المشكلة بأستخدام البوتكس والفيلر او بعض الاجهزة التي تعمل على شد البشرة وتجعلها جميلة ولكن هذه الإستخدامات غالية الثمن وكذلك مع مرور الوقت تسبب تلف وإضرار للبشرة بشكل كبير ولكننا ننصح الفتيات بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتجعلها مشدودة ورائعة ومن الوصفات الطبيعية التي تعمل شد البشرة وتجعلها مشدودة هي وصفة لبان الدكر ووصفة النشا ووصفة الجيلاتين وننصح دائما بإستخدام واحدة من تلك الوصفات للحصول على النتائج التي ترغبين بها. مكونات عمل وصفة الكركديه والنشا لشد التجاعيد ملعقتان كبيرتان من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكركديه.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة الكركديه والنشا لشد التجاعيد احضري وعاء صغير وضعي به ملعقتان كبيرتان من النشا وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الكركدية وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب النشا والكركديه جيدا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة تلك الوصفة السحرية التي قومنا بتحضيرها عليكي بوضع تلك الوصفة على البشرة بشكل يومي وعليكي بترك تلك الوصفة على البشرة لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور تلك الوقت قومي بفرك الوصفة من على البشرة وعليكي بغسلها جيدا بالماء البارد وقومي بتكرار وإستخدام هذه الوصفة يوميا وسوف تلاحظين افضل النتائج التي ترغبين بها وبالشكل الذي ترغبين به بدون اي مجهود وبدون اي تكلفة وبدون اي اضرار لذلك علينا بإستخدام تلك الوصفة السحرية.

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