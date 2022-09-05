نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تطويل الرموش والحواجب بسرعة خيالية في 3 أيام لن تصدقي طول رموشك كأنها اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الرموش بسرعة الصاروخ ، يسعي الكثير من السيدات في الحصول على رموش جيدة، لذا يتم البحث عن أفضل طريقة لإطالة الرموش والحصول على رموش قوية، لذا قد تلجأ الكثير من السيدات للبحث عن مستحضرات التجميل لاطالة الرموش لكن هذه المستحضرات تحتوى على المواد الكيميائية التى تضر بالرموش، وتعمل على تساقط الرموش، لذا يتم البحث عن أفضل الطرق الطبيعية التى تعمل على إطالة الرموش، كما يمكن تحضير هذه الطرق في المنزل بأبسط وأقل المكونات كما تعطى الرموش منظر رائع ورائع الوجه.

تطويل الرموش بسرعة الصاروخ

لا داعى لاستعمال مستحضرات التجميل لاطالة الرموش بعد الآن، ولن تحتاجي الى استهلاك الكثير من المال لشراء مستحضرات التجميل الجاهزة، لذا سنقدم لكم بعض الطرق الطبيعية لاطالة الرموش.

مستحضر سحري لإطالة الرموش

يمكن تحضير هذه الطريقة في المنزل بكل سهولة باستخدام المكونات البسيطة التالية:

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة لمدة شهر تقريبا للحصول على النتيجة المطلوبة.

نحضر زجاجة ماسكرا فارغة ونضع بها جميع المكونات.

نرج جميع المكونات معا حتى تندمج تماما.

نضع هذه التركيبة على الرموش باستخدام يد الماسكرا ان وجد.

إذا لم تتوفر يد الماسكرا نغمس قطعة قطن في المزيج ونضعها على الرموش.

يفضل استخدام هذه الطريقة يومياً.

تترك مجموعة الزيوت على الرموش لمدة 3 ساعات على الأقل.

تساعد هذه التركيبة في الحصول على رموش طويلة.

تقوية الرموش من الجذور.

المحافظة على الرموش من التساقط.

استخدام الفازلين في إطالة الرموش

يدخل الفازلين في العديد من الوصفات الطبيعية نظرا لما يتمتع به من خصائص، كما أنه معروف منذ وقت طويل بفوائده المتعددة، يستخدم بالطريقة التالية: