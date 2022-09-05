بكوب عصير برتقال أعملي بسكويت البرتقال بالطريقة الأصلية الدايبة دوب وبطعم لذيذ

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عمر شويل - جدة الذ واشهى انواع المقرمشات هي البسكويت حيث يعتبر البسكويت من الوجبات التي يقبل على تناولها العديد من الاطفال ويفضلون تناولها لانها خفيفة وذات طعم لذيذ ومن انواع البسكويت التي تقوم العديد من الاطفال بشرائها هي بسكويت الشاي السادة وبسكويت اليانسون وبسكويت البرتقال وغيرها من الانواع الاخرى من البسكويت حيث يعد بسكويت البرتقال من افضل انواع البسكويت التي يمكننا تناولها وعلينا بعمله في المنزل للإستفادة من طعمه اللذيذ وعلينا بتجنب شراء البسكويت المباع في المحلات التجارية لانه يعمل على بيعها في عبوات تحتوي على مواد حافظة تسبب العديد من الامراض، حيث تعتبر وصفة هذا البسكويت سهلة وبسيطة التحضير وغير مكلفة في المكونات حيث يمكننا تناول البسكويت كوجبه في الإفطار لانه خفيف على المعدة. مكونات عمل بسكويت البرتقال كوبان إثنان ونصف من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من السمنة السائلة.

كوب واحد من عصير البرتقال.

كوب واحد من السكر.

ثلاث حبات من البيض.

باكو واحد من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا. طريقة عمل بسكويت البرتقال في العجان الكهربائي وضعي به ثلاث حبات من البيض مع كوب واحد من السكر وعليكي بتقليب تلك المكونين ببعضهما.

بعد ذلك قومي بإضافة كوب واحد من الحليب السائل وضيفي كوب واحد من السمنة السائلة وكوب واحد من عصير البرتقال وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

ثم قومي بإضافة كوبان إثنان ونصف من الدقيق تدريجيا أثناء عجن تلك المكونات ببعضها ثم قومي بإضافة باكو البيكنح بودر وضيفي ملعقة واحد كبيرة من الفانيليا وعليكي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح عجينة طرية.

بعد الحصول على تلك العجينة الطرية قومي بتركها حتى ترتاح لمدة نصف ساعة.

احضري بعد ذلك صينية وقومي بدهنها بالسمنة وعليكي بتشكيل هذه العجينة على شكل اصابع او اقراص وعليكي برصها في الصينية.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن واتركيه حتى يسخن بعد ذلك قومي بإدخال تلك الصينية في الفرن واتركيه حتى يأخذ اللون الذهبي الشهي.

بعد ذلك قومي بإخراجها وعليكي بتناول بسكويت البرتقال بطعم لذيذ.

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