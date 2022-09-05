كريم من الصيدلية لتفتيح الجسم والوجه 7 درجات وإزالة البقع والتصبغات الموجودة نهائيا من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة كريم من الصيدلية لتفتيح الجسم، تختلف أنواع البشرة من فتاة لأخرى، حيث أنه هناك بشرات حساسة تتأثر بالعوامل الخارجية وتتراكم عليها طبقات سوداء بسرعة، كما يظهر عليها خلايا الجلد الميت نتيجة احترام الجلد من أشعة الشمس أو استخدام كريمات التفتيح التي تحتوي على مواد كيميائية تضر البشرة، ومختلف أنواع البشرات التي تظهر عليها الأماكن الداكنة نتيجة التلوث من الأتربة، وتحتاج هذه البشرات إلى ماسكات تساعد على تفتيح لونها، ومن أفضل الماسكات الطبيعية التي تساهم في علاج مشاكل البشرة هو النشا وكريم نيفيا، حيث يساهم النشا في شد البشرة والتخلص من الهالات السوداء، كما يساهم كريم نيفيا في تفتيح لون البشرة، لذا سوف نستعرض لكم هذه الطريقة خلال السطور التالية.

كريم من الصيدلية لتفتيح الجسم

يمكن عمل ماسك النشا وكريم نيفيا في المنزل واستخدامه في تنظيف البشرة من الأتربة وإعادة بياضها ولمعانها لعدم استخدام كريمات التفتيح مرة أخرى والحصول على بشرة نقية وخالية من الرؤوس السوداء وحب الشباب، كما أن مكونات هذا الماسك متوفرة في المنزل، وتتمثل مكونات الوصفة في توفير الآتي.

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من كريم نيفيا.

ملعقتين من ماء الورد صغيرتين.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير كريم من الصيدلية لتفتيح الجسم

يشتهر النشا بخصائصه الممتازة في علاج مشاكل البشرة وشد الترهلات وإزالة أي أتربة أو أوساخ ملتصقة بها، لذلك فهو ممتاز في تنظيف البشرة، كما يساهم عصير الليمون في إزالة خلايا الجلد الميت وماء الورد في ترطيب البشرة، وكريم نيفيا يساهم في تفتيح لون البشرة بسرعة، لذلك يمكن استخدام هذه الوصفة في تفتيح لون البشرة من خلال إتباع ما يلي.