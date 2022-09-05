نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر المنزلي الرهيب لإزالة الأسمرار والسواد من جسم العروس وتنظيفه من الجلد الميت في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى أغلبية السيدات والفتيات عن الأشياء التي يمكن من خلالها أن يتم تقشير وتبييض بشرة الجسم حيث أن نجد عدد كبير من الفتيات يعانون من الإسمرار الذي يظهر على الجسم، وأيضا فقد يظهر هذا اللون بشكل واضح في مناطق معينة بالجسم وهذه المناطق هي منطقة البيكيني والركب والأكواع ومنطقة تحت الإبط لذلك تنزعج كل فتاة وإمرأة من هذا الشئ ويشعرون بالخجل والإحراج، لذلك تقوم كلا منهم بإستخدام الاشي التي تساعد على التخلص من هذا الإسمرار في أسرع وقت ممكن ومن ضمن هذه الأشياء هي المقشرات الطبيعية أو كريمات التفتيح فمن الضروري أن نستعمل مقشر لأنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة التي توجد علي الجسم فهذه الخلايا تكون السبب وراء هذا الإسمرار، ولكن نجد العديد من الفتيات يفضلون إستعمال كريمات التفتيح فهذه الكريمات يكون لها القدرة على تفتيح الجسم بالفعل ولكنها لا تكون قادرة على تقشير الجلد الميت وغير ذلك فقد تتكون هذه الكريمات من مواد كيميائية فهذه المواد لها تأثير سلبي على الجلد، لذلك من الأفضل أن نقوم بإستعمال المقشرات الطبيعية مثل مقشر القهوة والخل فهذا المقشر يكون له دور كبير جدا في القضاء على الإسمرار وبشكل نهائي ومن الممكن أن يتم إستخدامه لتقشير المناطق الحساسة، وقد يساعد هذا المقشر على تفتيح وتبييض الجسم حيث أن تأثيره إيجابي ومفعوله سريع ومن أول إستخدام تظهر نتيجته ويمكننا أن نستخدم مقشر القهوة والخل لتبيض البشرة. مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم مكونات ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند. طريقة عمل مقشر القهوة والخل لإزالة الإسمرار من الجسم نقوم بإحضار طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ثم نضيف ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

وبعد ذلك يتم إضافة ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر وقومي بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ثم نقوم بإضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ويتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها بطريقة جيدة ثم نضع هذا المقشر على الجسم ونتركه حوالي خمسة عشر دقيقة.

ثم قومي بغسل الجسم بإستخدام الماء الفاتر وتكرر هذه الطريقة مرة واحدة في الإسبوع.

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