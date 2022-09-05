نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه بسرعة الصاروخ ووداعا للبروتين والكيراتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات خاصةً الفتيات المقبلات على الزواج، وذلك حتى تظهر بمظهر لائق وجذاب أمام الزوج، ويعتبر الشعر من أهم علامات الجمال للمرأة ولهذا تبحث الفتيات عن وصفات الشعر الطبيعية خاصةً الوصفات الهندية، حيث أنها أفضل كثيرًا من المنتجات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل لأن هذه المنتجات يدخل في تركيبها بعض المواد الكيميائية، والتي تعمل على ضرر كبير للشعر وبصيلاته وهذه الوصفات هي ما نتعرف عليها اليوم من خلال مقالنا.

وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل أفضل الوصفات الهندية الطبيعية التي تعمل على فرد الشعر وتنعيمه بطريقة فعالة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

4 ملاعق كبيرة من هلام الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

عصير ليمونة صغيرة الحجم.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل وصفات هندية فعالة جدا تساعد على تنعيم الشعر، وذلك بطريقة آمنة تجعل شعرك كالحرير فقط إتبع التعليمات التالية:

يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من جل الصبار وزيت النعناع والليمون، وذلك مع التقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ثم يغسل الشعر جيدا قبل استخدام الوصفة.

ومن ثم بعد ذلك يطبق الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

وذلك حتى يتشرب الشعر جيدا من الخليط ونتركه على الشعر لمدة نصف دقيقة.

ثم يغسل الشعر جيدا ويشطف بالماء الفاتر.

وصفة جوز الهند لتنعيم الشعر

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل وصفة ممتازة لفرد الشعر طبيعيا، وخطوات هذه الوصفة تتمثل في التالي:

2 كوب من زيت جوز الهند.

عصير الليمون بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم تطبيق الوصفة بنجاح للحصول على وصفة ممتازة لتنعيم الشعر طبيعيا، والخطوات هى كالتالي: