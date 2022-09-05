نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الملوخية بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم لذيذ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الملوخية أهم الاكلات المميزة التي يتم تناولها بشكل دائم سواء كوجبة غداء مميزة ولذيذة لأفراد الأسرة أو تقدم كطبق أساسي على موائد العزائم المختلفة، ويعتبر فصل الصيف هو موسم ظهور الملوخية في الاسواق، لذلك ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة تحضير الملوخية بأفضل طعم وشكل وهي مأسوف نعرضه لكم الان.

طريقة عمل الملوخية بخطوات بسيطة

دقائق معدودة ويمكن من خلالها إعداد ألذ طبق ملوخيه يمكن أن يتزين به أي مائدة سواء للأسرة أو في العزائم المميزة، واليكم الخطوات الآتية:

المكونات

كيلو من الملوخية.

كوب ونصف من شوربة دجاج او لحم.

خمس فصوص من الثوم.

ملعقة من الكزبرة الناشفة.

ملعقتين من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة الملح.

مكعب مرقة دجاج.

ملعقتين من معجون الصلصة الجاهزة.

طريقة التحضير