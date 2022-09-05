طريقة عمل الملوخية بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم لذيذ

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عمر شويل - جدة تعتبر الملوخية أهم الاكلات المميزة التي يتم تناولها بشكل دائم سواء كوجبة غداء مميزة ولذيذة لأفراد الأسرة أو تقدم كطبق أساسي على موائد العزائم المختلفة، ويعتبر فصل الصيف هو موسم ظهور الملوخية في الاسواق، لذلك ترغب الكثير من النساء في معرفة طريقة تحضير الملوخية بأفضل طعم وشكل وهي مأسوف نعرضه لكم الان.
طريقة عمل الملوخية بخطوات بسيطة
دقائق معدودة ويمكن من خلالها إعداد ألذ طبق ملوخيه يمكن أن يتزين به أي مائدة سواء للأسرة أو في العزائم المميزة، واليكم الخطوات الآتية:
المكونات
- كيلو من الملوخية.
- كوب ونصف من شوربة دجاج او لحم.
- خمس فصوص من الثوم.
- ملعقة من الكزبرة الناشفة.
- ملعقتين من السمن البلدي.
- ملعقة صغيرة الملح.
- مكعب مرقة دجاج.
- ملعقتين من معجون الصلصة الجاهزة.
طريقة التحضير
- احضري الملوخية، وقومي بغسلها جيدًا.
- فردي الملوخية في صينية كبيرة.
- واتركيها حتى تجف في مكان ذات تهوية جيدة.
- الان يمكن أن تقومي بتخريط الملوخية حتى تصبح ناعمه تمامًا ومثل العجينة بدون اي تكتلات.
- احضري وعاء مناسب الحجم.
- ثم اضيفي بداخله الشوربة سواء الدجاج او اللحم.
- ارفعي الوعاء على النارواتركيها حتى يتم الغليان.
- أضيفي الملوخية بعد تمام الغليان للشوربة، ثم قلبي جيدًا حتى تختلط تمامًا ويتجانسو وتأكدي من سمك الخليط فيمكن إضافة بعض الشوربة او الملوخية إذا احتاجت ذلك.
- ثم قومي بخفض النار عليها واتركيها تمامًا حتى تنضج وتغلي.
- ثم قومي الان بتحضير الثوم وافرميه جيدًا مع إضافة الكزبرة والملح، واخلطي المكونات مع بعضها البعض.
- احضري مقلاه صغيرة وقومي بوضع ملعقتين من السمن البلدي.
- اتركي السمن حتى تسخن ثم أضيفي إليها الثوم المخلوط.
- قلبي المكونان في المقلاه على نار هادئه حتى يتغير لون المكونات إلى اللون الذهبي.
- بعد التأكد من غليان الملوخية المخلوطة بالشوربة قومي بإضافة المرقة والصلصة الجاهزة.
- قلبي الملوخية جيدًا حتى تذوب المرقة تمامًا.
- ثم أضيفي إليها تقلية الثوم التي تم تحضيرها.
- قلبي الملوخية وارفعيها من على النار، وهكذا قد تم تجهيز الملوخية ويمكن تقديمها على المائدة ويتم تناولها بألف هنا وشفا.
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