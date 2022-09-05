نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعمى بجسم ناعم ولامع عالطول باستعمالك الدلكه السودانية الاصليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الدلكة السودانية من أشهر الوصفات والخلطات الطبيعية الآمنة والصحية تماماً على جميع انواع البشرة، فهى عبارة عن عجينة لينة سهلة الفرد ولها فاعلية كبيرة فى إزالة القشرة السمراء والشوائب المتكونة على سطح الجسم، كما أنها أصبحت من الأساسيات المهمه لتنظيف وتقشير جسم العروسة خلال دقائق معدودة قبل موعد زفافها، فإنها تتوفر بلونين الأبيض والأسود وكل منهما له فوائد متعددة لتنقية البشرة وإزالة البقع الداكنة، كما أنها حازت على انتشار واسع فى كافة الدول العربية وتداول انتشارها وأصبحت أكثر الوصفات الطبيعية التى تحتوى على كميات كبيرة من الزيت العطرية والاعشاب الطبيعيه التى لها تأثير كبير فى تحسين وتجديد خلايا البشرة، فالدلكة السوداني لها القدرة العجيبة فى تبييض وتفتيح المناطق الحساسه المصابة بالاسمرار، خاصة منطقة البيكيني وتحت الابط فهى تعطى نتيجة سريعة لتفتيح وتوحيد لون البشرة، كما أنها تمنع نمو وظهور الشعر الذائد فى الجسم كله، فمن الفوائد المهمة للدلكة السوداني، أنها تأخر علامات الشيخوخة وارتخاء الجلد، تقوية عضلات الجسم والشعور بالراحة النفسية والاسترخاء، تنقيه وتنظيف البشره من الاسمرار بشكل كامل من اول استخدام، شد التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر فى فترة الحمل، اعطاء اللمعان والنعومة الطبيعية للجسم، تقليل نمو الشعر الزائد، إزالة الخلايا الميتة والقشور الداكنه، الحصول على التوريد الطبيعى، تغذية وتقوية خلايا البشرة، لهذا تقدم عليها الفتيات المقبلين على الزواج لتحسين وتجميل شكل ولون الجسم والاستفادة من فوائدها العجيبة، فهى لا تحتاج إلى مكونات ومستلزمات كثيرة لاعدادها بل عدة مكونات بسيطة ويمكن شرائها بأسعار مناسبة من محلات العطارة، عليكى أتباع هذه الخطوات التالية للحصول على الدلكه السودانية الاصليه .

طريقة عمل الدلكة السودانية

مكونات الدلكة السودانية ;

2 ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون

2 ملعقة كبيرة من زيت القرنفل

2 ملعقة كبيرة من المسك الخام

2 ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل

2 ملعقة كبيرة من المحلب المطحون

1 ملعقة كبيرة من الحب هان المطحون

2 ملعقة كبيرة من دقيق الذرة الخشن

زجاجه ماء ورد

طريقة تحضير واستخدام خلطة الدلكة السودانية

أولا نقوم بإحضار اناء لدمج المكونات الطبيعية مع بعض، ثم نقوم بوضع زيت القرنفل وبودرة القرنفل والمسك الخام، وخشب الصندل المطحون والمحلب والحب هان ودقيق الذرة، ونضيف ربع كوب من الماء الدافئ ويتم التقليب حتى تصبح عجينة لينة سهلة الفرد، يمكنك إضافة ماء الورد إذا احتاجت إلى ماده سايله، وبعد ذلك تترك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يتم توزيع الدلكه السودانية على الجسم بحركة دائرية للحصول على أفضل نتيجة مطلوبة للتفتيح السريع، ويترك حتى يجف تماما ثم نقوم بتقشير الدلكه من الاسفل الى الاعلى حتى تتمكنين من التخلص من الدلكه تماماً ويصبح الجسم نظيف، ثم نقوم بوضع ماء الورد لغسل الجسم مع الماء وبعد ذلك نضع كريم مرطب للحصول على جسم أبيض اللون وله إطلالة مميزة ورائحة عطرية جميله تدوم لفترة طويلة .