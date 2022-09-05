نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب اعملي كيكة البسبوسة بطعم مميز في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة البسبوسة من الكيكات ذات الطعم المختلف حيث تدمج بين طعم الكيكة و طعم البسبوسة، مما يجعلها مميز، بحث ربات البيوت كثير عن سر نجاح كيكة البسبوسة، حيث يتم إعدادها كثير في برامج الطهي مع اكبر الشيفات، وانتشر الفيديوهات المتعلقة بعمل الكيكات علي السوشيال ميديا، مكونات كيكة البسبوسة موجودة في كل منزل، كما أنها غير مكلفة، يحبها الأطفال كثيرا ً، كما أنها مغذية لاحتوائها على البروتين في الحليب والبيض وبعض المعادن الموجودة في دقيق السميد، تابعي معنا قراءة ما يلي عبر موقعنا. مكونات كيكة البسبوسة ثلاثة أكواب من السميد.

كوب من السكر الناعم.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من السمنه البلدي المذابة.

نصف كوب جوز الهند.

ملعقة ممتلئة من البيكنج بودر.

فانليا.

خمس بيضات.

رشه ملح. مكونات شربات كيكة البسبوسة كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عسل جلكوز.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة إعداد كيكة البسبوسة تحتاج الكيكة التي تنظيم المكونات ووضعها بالترتيب الصحيح للحصول على كيكة البسبوسة بطعم لذيذ جميع مكونات كيكة البسبوسة بدرجة حرارة المطبخ.

يتم تسخين الفرن لمدة ربع ساعة قبل وضع الكيكة به على حرارة متوسطة.

نضع السميد الخالي من اي شوائب غير مرغوب بها في وعاء ثم نضع ملعقة من البيكنج بودر.

نضيف رشة من الملح.

نقوم بوضع نصف كوب من جوز الهند.

نضع خمس بيضات مع كوب من الحليب في الخلاط.

ثم نخلط لمدة دقيقة.

نضيف كوب من السمنة البلدي ونخلط.

نأخذ الخليط السائل ونقوم بوضعه على المكونات الأخري.

نخلط المكونات مع السميد جيدا لمدة ثلاث دقائق.

نصب الخليط في صينية ذات حافة قصيرة.

نقوم بإدخال المكونات في في فرن على الرف الوسط لمدة أربعين دقيقة.

نصب الشربات ساخن علي كيكة البسبوسة قبل وقطعيها.

نضع الشربات وهو حار على الكيكة قبل أن تبرد.

نقوم بتغطية الكيكة عقب وضع الشربات الساخن عليها لتكون الكيكة طرية.

يتم تقطيع الكيكه وتقديمها دافئة.

وقدم مع العديد من المشروعات سواء الباردة أو الساخنة، وبألف هنا وشفا.

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