نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر شباب اليابانيات ماسك للوجه لازالة التجاعيد ومضاد للشيخوخة لتبدين أصغر 10 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعي الكثير من السيدات لمعرفة أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح لون البشرة، فمع العوامل البيئية التي نتعرض لها يومياً نجد البشرة في حالة من الارهاق الواضح من حيث ظهور بعض البثور وغمقان البشرة والهالات السواء وغيرها من مشاكل البشرة التي تتسبب في إحراج الكثير من السيدات والفتيات وايضا الرجال، لذلك نقدم اليوم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام، سر شباب اليابانيات ماسك للوجه مضاد للشيخوخة لتبدين أصغر 10أعوام ، قناع الارز الياباني المضاد للشيخوخه لازاله التجاعيد وتفتيح البشره، حيث يستخدم الأرز منذ زمن في اليابان كمكون أساسي في الوصفات الخاصة بالبشرة كونه غني فيتامين ب الذي يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة.

وصفة لتفتيح البشرة سريعا

المكونات

ملعقه كبيره من الارز.

ربع لتر من الماء.

نصف من اللوز.

طريقة تفتيح البشرة سريعا

في أناء واسع نضيف ثلاث ملاعق مدمن الأرز وعليهم نصف لتر من الماء ويوضع على نار هادئه حتى يصل لمرحلة الغليان وينضج تماما الأرز ويترك على جانب حتى يبرد قليلا. ثم نضعه في الخلاط الكهربائي ويطحن جيدا جدا حتى يصبح قوام الأرز مثل العجينة ثم نضعه في وعاء على جانب. نحضر بذور الكتان في وعاء آخر ونضيف عليها نصف لتر من الماء وتترك على النار مع التحريك حتي تصبح الرغوة بيضاء حينئذ اطفئ النار. دعيها تبرد لبعض الوقت ثم يصفي الجيل المستخرج من بذور الكتان بقطعة قماش قطنية. في وعاء آخر ضعي معلقتين كبيرة من جل بذور الكتان مع ملعقتين كبيرة من خليط الأرز ثم نضيف عليهم زيت اللوز ونخلط المكونات معا جيدا وتوزع على كامل البشرة وتترك لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف بالماء البارد، يكرر قناع تفتيح البشرة وشد التجاعيد 3 مرات من كل أسبوع لنتيجة أفضل.

ماسك الطماطم والنشا الفعال في تفتيح الوجه

مع ماسك الطماطم الذي اذهل كل من استخدمه ستلاحظين الفرق في بشرتك عدة درجات فقط من خلال هرس معلقة من الطماطم مع القليل من النشا وتقلب جيدا، ثم يتم توزيعها جيدا على كامل الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة قبل ان يشطف بالماء الفاتر، ينبغي الحفاظ على تلك الوصفة من حين لأخر حتي تجدين نتيجة واضحة.

تقليل ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد باستخدام زيت الخروع

الخروع هو من أهم المكونات الطبيعية التي تساعد في تقليل عملية التجاغيد وخاثة تحت منطقة العينين، وذلك بفصل مكوناته المذهلة التي لا تنحصر فقط في تغذية البشرة بعمق وذلك لتغذية الشعر والرموش، وحين المواظبة على توزبع يوميا بعض من قطرات زيت الخروع على الوجه سترين الفرق الواضح بنفسك.