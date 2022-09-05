نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة لتطويل الشعر في اسبوع 10 سم مجربة ومضمونة بمعلقة واحدة منه تجعل الشعر ينمو بدون توقف مثل شعر الهنديات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتطويل الشعر في اسبوع 10 سم هذا ماتزايد عنه عمليات البحث من قبل الكثير من الفتيات والسيدات عن كيفية تكويل الشعر الذي لا يطول، حال إصابة الشعر بالتساقط وعدم الإطالة بحثا وراء ايجاد علاج لحل المشكلة بطرق طبيعية وآمنة، ومن هذا المنطلق نتعرف سويا على مجموعة من الخلطات الطبيعية لـ تطويل الشعر بسرعة جداً.

خلطة لتطويل الشعر في اسبوع 10 سم

هناك العديد من الطرق التي تساعد في تطويل الشعر سريعا ولعل اهمها الزيوت الطبيعية التي تمنحك شعر قوي وتغذية مثالية للبوصيلات ليصبح شعرك انعم اطول اكثف في أيام.

المكونات

ملعقة من زيت النخاع.

ملعقة من زيت السمسم.

طريقة استعمال الوصفة

نحرص على خلط زيت الخروع مع كمية زيت السمسم جيدا جدا في وعاء صغير. نبدأ بتطبيق المزيج من الزيوت على الشعر بالكامل مع التدليك. نغطي الشعر بكيس بلاستك ونترك المزيج لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المعتاد. نحرص على اتباع الوصفة ثلاثة مرات من كل أسبوع لنتيجة مبهرة.

خلطة لتطويل الشعر في اسبوع مضمونة

من الزيوت التي اثبتت قدرتها المذهلة في علاج الشعر التالف وإطالته وتكثيفه زيت الخروع الذي يلعب دورا هام في تكثيف الشعر والرموش سريعا، فهو معالج فعال في علاج مشاكل الشعر جميعها.

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة استخدام وتطبيق الوصفة

في وعاء صغير نخلط زيت الزيتون مع زيت الخروع جيدا جدا. نوزع الخليط على الشعر مع التدليك جيدا لفروة الرأس. نترك خليط الزيوت على الشعر لمدة 30 دقيقة. يشطف الشعر بالماء الفاتر، وتكرر العملية مرتين من كل أسبوع.

اسرع طريقة لتطويل الشعر في 6 ايام

زيت جوز الهند هو من الزيوت المذهلة والمجربة في علاج تساقط الشعر والشعر التالف نهائيا وذلك بفضل خصائصه التي تعملعلى تغذية الشعر من الجذور حتي الأطراف.

المكونات

ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة.

على شعر مبلل نقوم بتوزيع ملعقة من زيت جوز الهند جيدا على الشعر حتي يصل للفروة. نترك الزيت على الشعر لمدة 20 دقيقة، ثم يشطف للشعر بالماء البارد، تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع.

البيض لتطويل وتكثيف الشعر

البيض هو من أقوي الوصفات الطبيعي التي تعمل على تغذية الشعر من الجذور لجعله في أيام أكثر كثافة وطولاً، وذلك يرجع إلى الفيتامينات التي يحتويها البيض التي تقوم بدورها الهام في علاج مشاكل الشعر، وذلك عن طريق خفق بيضة على الشعر مرة واحدة في الاسبوع وسترين الفرق قبل وبعد.