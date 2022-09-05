نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي منورة.. اصنعي خلطة التفتيح السحرية في منزلك بكريم البانثيول والكركم وشوفي النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم الكركم والبانثينول للتفتيح، يتميز هذا الكريم بالكثير من الفوائد التي تحرص كل فتاة على استخدامه باستمرار، حيث يعيد للبشرة نضارتها وحيويتها ويعطيها ملمس ناعم خالي من العيوب، لذلك تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة تحضير كريم الكركم والبانثينول للحصول على بشرة جميلة وبيضاء، حيث تتوافر العديد من الكريمات التجارية في الأسواق تساعد بشكل كبير في تبيض الوجه ومنحه التفتيح المطلوب ولكن بشكل وقتي فقط وليس دائم، فكريمنا اليوم يتميز برطوبته الفعالة وتبيضه للجسم بالكامل، فهو كريم سحري أمن على الجلد يعطي نتيجة مميزة، بخلاف مكوناتها الطبيعية التي لا تحتوي على اي مواد كيميائية قد تضر بصحة البشرة، سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال خطوات تحضير كريم البانثينول والكركم لتفتيح لون البشرة.

كريم الكركم والبانثينول للتفتيح

يمكنك معرفة مكونات كريم الكركم والبانثينول للتفتيح والقضاء على البقع الداكنة والتصبغات من خلال الآتي:

3 ملاعق من الكركم.

ملعقة واحدة من لبن البودرة.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

20 جرام من كريم البانثينول.

1 ملعقة من النشا.

ربع كوب صغير من ماء الورد.

1 ملعقة عصير ليمون.

القليل من الماء الدافئ.

طريقة تحضير كريم البانثينول والكركم

سوف نقدم لكم خطوات عمل كريم تفتيح البشرة بكل سهولة ممكنة دون الحاجة إلى استخدام منتجات التجميل المضرة بالبشرة، وتتمثل الخطوات في الآتي؛

في البداية نقوم بإحضار وعاء ونضع به كلاً من اللبن مع الكركم والنشا.

نضيف إليهم بعد ذلك كريم البانثينول مع عصير الليمون ومن ثم نقوم بوضع ماء الورد والقليل من الماء الدافئ.

نقوم بتقليب المكونات حتى تختلط جيداً مع بعضها البعض.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ومن ثم نقوم بتجفيفه.

يوضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ثلث ساعة.

يفضل تكرار هذا الكريم ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة سريعة ومبهرة.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل كريم الكركم والبانثينول لتفتيح البشرة، حيث عرف عن هذا الكريم بنتائجه المبهرة التي تظهر خلال شهر من الاستخدام، ومن هنا سوف لا تحتاج إلى جلسات تنظيف البشرة أو استخدام مستحضرات التجميل باستمرار التي تسبب أضرار بالغة بالبشرة فيما بعد.