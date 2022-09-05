4 تغييرات ممكن تجربيهم لو روتين العناية ببشرتك مش بيجيب نتيجة

هل اكتشفتي مؤخرا ان روتين العناية ببشرتك مش جايب معاكي نتيجة؟ لو اجابتك بنعم ، يبقى موضوعنا النهاردة ليكي ، كلنا تقريبا عندنا روتين للعناية بببشرتنا ، ولكن هل الروتين ده فعال ولا لا؟ كتير من الاشخاص بيحتاجوا فترة طويلة على ما يستوعبوا او يعرفوا ايه الروتين المناسب لبشرتهم او اللي بشرتهم محتاجاه فعلا ، والنهاردة من خلال المقالة دي هنشارك معاكم 4 تغييرات رئيسية ممكن تعمليها هتساعدك على تحسين روتين العناية ببشرتك.

تحسين روتين العناية ببشرتك:

1- قبل اي حاجة ، اتأكدي انك فاهمة بشرتك تماما:

لما تكوني حابه تحسني روتين العناية ببشرتك ، اكيد بتقري مقالات كتير وبتشوفي فيديوهات لاقتراحات منتجات العناية بالبشرة المشهورة والاكتر فعالية ، وبعدها بتروحي بتشتريها ولكن ده ممكن يأدي لنتايج عكسية ، لان الفعال مع شخص مممكن مايكونش فعال معاكي او ينفع لك.

عشان كده اول خطوة في عمل روتين للعناية ببشرتك هي تحديد نوع بشرتك بشكل صح ، دي تعتبر اهم خطوة لانها بتحتاج لاختيار المنتجات المعمولة مخصوص لنوع بشرتك ، ساعتها هتبدأي تلاحظي نتايج حقيقية.

ايه المنتجات اللي ممكن تشتريها حسب نوع البشرة؟

البشرة العادية عادة بتحب:

– المنظفات اللي دايما بيكون مكتوب عنها انها لطيفة على البشرة.

– المنتجات اللي كثافتها منخفضة من احماض العناية بالبشرة وفيتامين سي.

– مرطبات بعامل حماية من الشمس.

البشرة الجافة عادة بتحب:

– المرطبات والمنظفات اللي مكتوب عليها انها مرطبة.

– منظفات لطيفة خالية من العطور.

– مرطبات بالزيوت زي زيت اللوز او زيت الجوجوبا.

البشرة الدهنية عادة بتحب:

– مرطبات خالية من الزيوت.

– منظفات جل او رغوية.

– مقشر مرة واحدة في الاسبوع.

البشرة المختلطة عادة بتحب:

– استخدام سيروم الريتينول.

– مرطب مخصوص للبشرة المختلطة.

– تونر.

البشرة الحساسة عادة بتحب:

– المنتجات المكتوب عليها بأنها خالية من العطور ومضادة للحساسية.

– المرطبات المعمولة مخصوص للبشرة الحساسة.

– مقشرات انزيمية لطيفة.

2- هل روتينك للعناية بالبشرة بتحسي كأنه عمل روتيني؟

كتير من الاشخاص بيشتروا المنتجات يستخدموها مرة واحدة مايلاقوش نتيجة يبدأوا يدوروا على غيرها ، بدل من الالتزام بالروتين لفترة اطول عشان يعمل نتيجة فعالة ، عشان كده بنقولك متتعامليش مع روتين العناية كأنه عمل روتيني او حاجة المفروض تعمليها كام مرة بس عشان تلاحظي الفرق ، روتين العناية هو عملية بطيئة ، لازم بشرتك تتكيف مع المكونات اللي في المنتجات وتستجيب ليها عشان تتحسن.

هنقولك بعض الحاجات اللي ممكن تبوظ روتين العناية بالبشرة:

استخدام علامات تجارية مختلفة

كل علامة تجارية بيكون ليها منتجاتها اللي بتكمل بعض ، على سبيل المثال لو استخدمتي مقشر من علامة تجارية معينة ومعاه مرطب من علامة تجارية مختلفة ده ممكن يأدي لتقليل كفاءة المقشر ، لان الاتنين ماتمش تصنيعهم انهم يكملوا بعض او يشتغلوا مع بعض ، فلو انتي بتستخدمي منتجات العناية بالبشرة من براند معين ، يبقى تستخدمي مجموعة عناية كاملة من نفس البراند ، لان شركات العناية بالبشرة بتصمم منتجاتها انها تشتغل مع بعض وتكمل بعض.

بتستخدمي المنتجات كتير او بتستخدمي منها كمية كبيرة

عدد مرات الاستخدام المكتوبة على منتجات العناية بالبشرة مكتوبة لسبب اكيد ، لان الشركات المصنعة للمنتجات بتبقى عارفة ان الافراط في استخدام المنتج ممكن انه يأدي لجفاف الجلد, الالتهاب, التهيج الشديد ، ولما الموضوع يتعلق بالبشرة الاستخدام الاكتر مش شرط يكون الافضل ، عشان كده لازم تلتزمي بعدد مرات الاستخدام الموجودة على المنتج الا اذا في حد متخصص قالك انك ممكن تستخدمي غير المكتوب.

التخلي عن روتين العناية بالبشرة في وقت قصير

مرة تانية بنقول البشرة الصافية الصحية مش هتتحقق بين يوم وليلة ، لما تحطي روتين للعناية بالبشرة ، ماتنسيش اهم خطوة وهي الاستمرار ، امشي على روتين العناية بالبشرة كل يوم لمدة 4 – 6 اسابيع على الاقل عشان تحسي بالتحسن في بشرتك ، لو مافيش حاجة اتغيرت بعد الفترة دي ، في الوقت ده ممكن تفكري في تغيير المنتجات.

3- نضفي نظامك الغذائي:

يقال ان “بشرتك هي انعكاس لصحة جسمك الكلية” وبالتالي لو انتي ماشية على نظام غذائي صحي ، بشرتك هتعكس ده والعكس ، ممكن اكل وجبات متوازنة, وتناول الفيتامينات ، يساعد على تحسين بشرتك بشكل كبير.

بالنسبة لمنتجات اللبان؟

انتشر كتير ارتباط الهرمونات الصناعية في اللبن بحب الشباب ، والعلماء بيقولوا ان معظم الادلة بتدعم فعلا النظرية دي وان الحليب البقري ممكن انه يهيج حب الشباب ، وازالة منتجات الالبان من نظامك الغذائي ممكن تعمل فرق كبير جدا في بشرتك ، ولكن ده مش بينطبق على الكل ، لكن تقدري تجربيه عشان تشوفي لو ده هيساعد بشرتك ولا لا.

4- اتجنبي اخطاء التنضيف والتجفيف الشائعة:

ممكن تشوفي ان غسل الوش وتجفيفه موضوع بسيط وسهل جدا ، ولكن مع ذلك ، في بعض الاساليب والحيل اللي ممكن تعمليها للحصول على اقصى استفادة من منظفات البشرة ومنع التهيج.

عند غسيل البشرة

حاولي غسل بشرتك من غير ما ترطبيها بالماية قبلها ، يمكن تشوفي ده غريب ، ولكن الماية بتعمل كمخفف ، بتمتزج مع المنظف بتاعك وبتقلل من تركيز المكونات النشطة ، اما لما تحطي المنظف مباشرة على بشرتك وهي جافة ، ده هيسمح لبشرتك بامتصاص كل المكونات الجيدة قبل ما تتخفف او يقل تركيزها بالماية.

عند تجفيف البشرة

احتفظي بفوطة منفصلة لوشك بس ، ماتستخدميش الفوطة اللي بتجففي بيها جسمك بعد الشاور لوشك ، لان ده بينقل البكتيريا لوشك ، بالاضافة كمان انك المفروض متشاركيش فوطة وشك مع شخص تاني ، لان الطريقة دي كمان بتنقل البكتيريا.

لما تيجي تنشفي وشك ، استخدمي طريقة التربيت او الطبطبة ، الحركة دي هتسمح بامتصاص اي مكونات منظف باقية على البشرة بالاضافة لتقليل تهيج الجلد اللي بيحصل بسبب الفرك ، وممكن تستخدمي لغسيل الفوط مسحوق يكون مضاد للحساسية كمان.

الخلاصة:

في النهاية 4 تغييرات بسيطة ممكن انها تحسن روتين العناية بالبشرة وهي:

1- تحديد نوع بشرتك بشكل صحيح.

2- الاهتمام بارشادات الاستخدام المكتوبة على المنتجات.

3- تنضيف نظامك الغذائي.

4- غسل وتجفيف البشرة بشكل صحيح.

من خلال عمل الخطوات دي مع روتين مناسب للعناية بالبشرة ، هتلاحظي الفرق على بشرتك وهتوصلي اكيد لبشرة صافية وصحية.

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