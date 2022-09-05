نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة كركم لتحضير الماسك الأصفر لتبييض البشرة وتقشير الجلد الميت وطريقة تنظيف اللون الأصفر من وجهك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تم استخدامها منذ القدم لأغراض علاجية كما أصبح مؤخرا يستخدم على نطاق واسع باعتباره من أهم المواد التجميلية التي تساهم كثيرا في تفتيح البشرة، حيث إنه عند استخدامه يقلل من إنتاج مادة الميلانين والتي تعد هي المسؤولة عن تصبغ البشرة واسمرارها وإليكم بعض الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة باستخدام الكركم باعتباره هو المكون الرئيسي في الوصفات.

ملعقة كركم لتحضير الماسك الأصفر لتبييض البشرة

(قناع الكركم والليمون)

يتميز كلا من الكركم والليمون باحتوائهما على عناصر مبيضة للبشرة ويمكنك استخدام هذين المكونين في تحضير قناع سحري للبشرة يمنحها العديد من الفوائد بجانب التبييض والتي منها التخلص من مشكلات البشرة الدهنية ومكافحة علامات الشيخوخة، ويمكنك صنع هذا القناع عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أحضري ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ثم أضيفي إليها ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون الفريش.

ثم اخلطي المكونات جيدا لتحصلي على عجينة لينة يمكنك فردها بسهولة على بشرتك.

واستخدمي الخليط ووزعيها على الوجه والرقبة.

ثم اتركي القناع على وجهك لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.

وبعد انتهاء المدة المحددة يمكنك غسل وجهك بالماء الفاتر.

وإذا وجدتي لونا أصفر يمكنك التخلص منه عن طريق غمس قطنة في الحليب ثم مرريها على وجهك سوف تلاحظين حصولك على بشرة متوهجة ناصعة البياض من أول استخدام.

ماسك الحليب والكركم لتفتيح البشرة

يتميز الحليب باحتوائه على خصائص تتم بفاعليتها في تنظيف البشرة بعمق وتخلصها من الجلد الميت ويمكنك إضافة الحليب إلى الكريم لصنع ماسك يتميز بفاعليته الشديدة في عل حب الشباب وتخلص البشرة من الندبات والبقع الداكنة التي تشوه مظهر البشرة فقط كل ما عليك فعله لصنع هذا القناع أن تقومي بإحضار ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة صغيرة من الحليب.