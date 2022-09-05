نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبن الموتزاريلا في البيت هيشد جامد في البيتزا والمكرونات بأقل تكلفة ممكنة حضري كيلو في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر الأطعمة التي يعشقها الكثير من الأشخاص هو الأطعمة التي تحتوي على الجبنة الموتزاريلا وذلك لكونها تضفي على الأطعمة مذاقا خاصا فضلا عن قوامها المطاطي الذي يمنح الذي يتناولها إحساسا شهيا رائعا ونظرا لارتفاع أسعارها في المحلات أتينا لك بوصفة لصنع الجنبة الموتزاريلا في منزلك بمكونات من مطبخك وبقوام مطاطي مثير للشهية لاستخدامها في إعداد الوجبات الشهية لكي ولأسرتك. طريقة عمل الجبن الموتزاريلا في البيت (طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا من اللبن القاطع) المكونات: اثنين كيلو من اللبن الطازج كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون. طريقة التحضير: ضعي اللبن خارج الثلاجة واتركيه بدون غليان في مكان دافئ لمدة نصف يوم أي حوالي اثني عشر ساعة.

بعد هذه المدة سوف تلاحظين ا اللبن قد تخمر وأصبح روب وذلك بسبب اشتغال البكتريا النافعة التي يحتوي عليها.

ثم أضيفي ملح الليمون وقلبي اللبن جيدا وقومي برفع الحليب على نار هادئة.

وبعدها واصلي التقليب بشكل مستمر وسوف تلاحظين تجمع كتل من الجبن وانفصالها عن شرش اللبن.

ارفعي درجة حرارة النار إلى 80 درجة واستخدمي ملعقة خشبية لكي تجمي كتل الجبن علي بعضها في حافة الإناء.

ثم استخدمي الملعقة الخشبية في عصر الجبن وفصلها عن مصل اللبن حتي تمدد الجبنة.

وبعدها اخرجي قطع الجبنة من الإناء وابدائي بعصرها وهي ساخنة.

ثم ادخليها في الفريزر لمدة ساعة ونصف ثم بعد ذلك تكون جاهزة للاستخدام لصنع البيتزا أو المكرونات بجميع أنواعها. طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا بدون لبن المكونات: كيلو واحد من الجبن القريش.

كوبان من الماء. طريقة التحضير: احضري وعاء عميق وضعي فيه مقار من الماء ثم ارفعيه على النار حتى تمام الغليان.

ثم بعد ذلك أضيفي قطع الجبن القريش ثم اخفضي درجة حرارة النار.

بعد دقائق استخدمي ملعقة خشبية في جمع قطع الجبنة على بعضها.

بعد جمع قطع الجبنة قومي بإزالة الماء الساخن مع ترك جزء بسيط منها لكي تنضج الجبنة بهذه الكمية من المياه.

أثناء النضج لا تتركي الجبن بدون تقليب ولكن استمري في التقليب حتى تحصلين على قوام مطاطي لذيذ.

لاختبار النضج سوف تحصلين على قوام الجبنة الموتزاريلا المعروف ولكنها سوف تكون غير مفرودة قومي بجمعها واحتفظي بها داخل الثلاجة حتى تبرد ويمكنك استخدامها بعد ذلك في صنع المعجنات والمخبوزات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبن الموتزاريلا في البيت هيشد جامد في البيتزا والمكرونات بأقل تكلفة ممكنة حضري كيلو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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