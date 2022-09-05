نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيكون عندك مطبخ جديد بدون دهون ولا اتربة….أقوي وصفه جبارة لتنظيف المطبخ من الدهون الصعبه والاتربة والنتيجة فعاله جدا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف المطبخ من الدهون الصعبه والاتربة، تنظيف المطبخ من الدهون موضوع مهم يشغل بال كل ربات المنازل حيث تتعرض المطابخ للاتساخ بسرعة كبيرة أثناء الطهي فيه مما يعرض المطبخ الخشب إلى بخار الزيت وبخار الشوي وبخار الماء أيضا، مما يؤدي إلى تراكم الدهون على الخشب والجدران ويصبح من الصعب إزالة هذه البقع إلا بخلطات سحرية، لذلك استرخ عزيزتي وسنعرض لك بعض الخلطات الممتازة التي ستساعدك على تنظيف مطبخك وارجاعه كالحديد.

تنظيف المطبخ من الدهون الصعبه والاتربة

هنالك العديد من الطرق لتنظيف المطبخ من الدهون تتمثل في مايلي:-

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة أن ربات المنازل يستخدمن الزيت في إزالة الدهون

حيث يقومون بغمس قطعة قماش في الزيت ومن ثم تمريرها على بقع الدهون وسوف تختفي البقعة نهائيا

وبعد ذلك يغسل المطبخ بالطريقة المعتادة الماء الفاتر مع الصابون السائل.

على خطى تنظيف المطبخ بالزيت ،استخدمن السيدات كبار السن الجاز في إزالة الدهون

من ناحية ولمنع الحشرات من ناحية أخري وينصح بعدم تشغيل النار بعد التنظيف مباشرةً

إلا بعد غسل المطبخ بالماء والصابون ولكن هذا الطريقة غير آمنة ولا تحبذ.

البيكنج صودا مع الخل الأبيض أفضل وصفة لتنظيف المطبخ من الدهون الصعبة

نضع ملعقة من البيكنج صودا مع ربع كوب من الخل الأبيض في طبق مع القليل من الماء

ونستخدم منشفة ونفرك الدهون ثم تغسل بالماء والصابون.

يعد الخل من أفضل طرق تنظيف المطبخ وإزالة الدهون من خلال غمس منشفة في خل مركز

ومن ثم فرك بقعة الدهون ننتظر قليلا ثم نغسل المطبخ بالماء الدافئ والصابون السائل.

مسحوق الغسيل مع الماء المغلي من أفضل الطرق أيضا ، حيث يوضع لتر من الماء ليغلي على النار

ثم نضعه في إناء ونضع له ملعقتان من مسحوق الغسيل مع ملعقة بيكربونات الصوديوم

تستخدم إسفنجة في فرك الدهون ثم يشطف المطبخ بالماء فقط وينشف بفوطة نظيفة.

نصائح للحفاظ على مطبخ نظيف