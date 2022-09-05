نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب باللون البني تدوم لفترة طويلة بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة صبغ الحواجب باللون البني، عند تساقط شعر الحواجب تبدأ في الظهور بشكل باهت، لذلك تحتاج إلى أدوات تجميل تساهم في زيادة جمالها وإعادتها إلى المظهر الطبيعي، وخاصة الحواجب الخفيفة التي تظهر فوارغ بها، وتستخدم بعض الفتيات قلم تحديد الحواجب الذي يساهم في تحديد شعر الحواجب واخفاء هذه الفوارغ، كما يعتمد البعض الآخر على صبغ الحواجب بالألوان الصبغات الكيميائية، ولكن تسبب هذه الصبغات زيادة تساقط الشعر، لذلك يبحثن عن طريقة صبغ الشعر بشكل طبيعي دون الاعتماد على أقلام تحديد الحواجب أو الصبغات، لذا سوف نوضح لكم أفضل طرق صبغ الشعر بطرق طبيعية دون استخدام أقلام التحديد.

طريقة صبغ الحواجب باللون البني

هناك الكثير من الطرق التي لجأت لها السيدات والفتيات لتلوين الحواجب، وتتمثل هذه الطرق في عمل تاتو الحواجب وصبغ الحواجب بألوان مختلفة، ولكن معظم هذه الطرق غير آمنة، ويمكن صبغ الحواجب بشكل طبيعي وأمن يساهم في الحفاظ على جمال الحواجب والتخلص من ظهور الفوارق بين شعر الحواجب وذلك من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من جل الصبار.

1 ملعقة من الحناء الطبيعية.

نصف ملعقة كبيرة من الكاكاو.

1 كبسولة من فيتامين هـ.

طريقة صبغ الحواجب طبيعياً

تختلف الألوان التي تفضل الفتيات استخدامها في صبغ الشعر، ويتم اختيار الألوان حسب رغبة كل فتاة، ولكن يمكن تلوين شعر الحواجب من خلال استخدام مكونات طبيعية تساهم في تجميل الحواجب دون الاعتماد على الصبغات الضارة والتى تعتبر كذلك مكلفة، فيمكن صبغ الحواجب من خلال استخدام الكاكاو والحناء الطبيعية، كما يساهم جل الصبار وفيتامين هـ في تغذية شعر الحواجب وزيادة كثافتها، وتتمثل طريقة استخدام الوصفة في إتباع ما يلي.