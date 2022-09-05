طريقة عمل كريم لبان الذكر للتجاعيد كولاجين طبيعي لشد البشرة وإزالة الجلد الميت من أول استعمال

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عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم لبان الذكر للتجاعيد، يلعب لبان الدكر دوراً حيوياً في تفتيح البشرة، والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات التي تعاني منها، بما يساعد السيدة على الحصول على بشرة موحدة نقية وصافية، كما تشمل فوائد لبان الدكر فاعليته في علاج حب الشباب، من خلال قدرته على التخلص من الخلايا الميتة، وتحفيز البشرة لإنتاج خلايا جديدة، إلى جانب فعاليته في التئام الجروح وعلاج الالتهابات التي قد تصاب بها البشرة، بما يمنح البشرة مظهراً صحياً مفعماً بالنضارة والنعومة. طريقة عمل كريم لبان الذكر للتجاعيد المكونات 5 قطرات من زيت لبان الدكر.

ربع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكري.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

بضع قطرات من زيت اللافندر (أو أي زيت عطري تفضلينه). طريقة التحضير نقوم بإضافة زيت جوز الهند في حمام مائي، أو وضعه في الميكروويف، إلى أن يذوب تماماً.

نضيف باقي المكونات السابقة (زيت لبان الدكر، وزيت الزيتون، والزيت العطري) إلى زيت جوز الهند المذاب.

نقلب جميع المكونات معاً في وعاء واحد، حتى نحصل على ماسك متجانس القوام.

نغسل البشرة جيداً بالماء والصابون.

ثم نقوم بتوزيع الماسك الناتج على البشرة أو المناطق التي تعاني من الاسمرار، مع تدليك البشرة بحركات دائرية لطيفة لبضع دقائق.

نترك الماسك على البشرة لمدة تتراوح من 15-20 دقيقة.

ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر والصابون، أو الغسول المناسب لنوع البشرة.

نقوم بتكرار تلك الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع، حتى نحصل على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة لبان الذكر وزيت اللوز لشد البشرة بضع قطرات من زيت لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز (أو يمكن استبداله بزيت الزيتون). طريقة التحضير قومي بخلط نوعين الزيت معاً في وعاء واحد مناسب الحجم، حتى يتجانسا معاً.

وزعي الخليط الناتج على بشرتك، ثم قومي بتدليك بشرتك بحركات دائرية لطيفة، حتى تمتص البشرة كل كمية الخليط الناتج.

ثم كرري تلك الطريقة 3 مرات على الأقل كل أسبوع، وسوف تلاحظين حصولك على بشرة أكثر بياضاً ونعومة من ذي قبل في أقل وقت ممكن.

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