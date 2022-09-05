نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزيها للضيوف .. اروع واسهل فطائر هشه وخفيفه زى القطن للفطار والعشاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفطائر الهشة تعتبر من أهم ما يقبل عليه الجميع في الصباح حيث أن الفطائر تعتبر فطور شهي وبسيط فهي لا تحتاج لوقت طويل من أجل الاعداد كما أن مذاقها رائع وتساعد في تناول وجبة فطور شهية بكل سهولة، ولذلك عليك الحرص على معرفة طريقة بسيطة تساعدك في اعداد وجبة فطور رائعة من خلال عمل الفطائر الهشة البسيطة التي سوف تجعلك تقدمين وجبة متكاملة للعائلة بدون تعب على الإطلاق، سوف نتعرف على مكونات وطريقة عمل الفطائر الهشة من خلال هذا المقال. مكونات الفطائر الهشة عليك تجهيز المكونات حتى تقومين بإعداد فطير هش بدون معاناة من خلال: المكونات الخاصة بالعجين: 5 أكواب كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة سكر واحدة كبيرة الحجم.

نصف كوب من الحليب.

كوب كبير من المادء الدافىء.

نصف كوب صغير من الزيت.

ملعقتين من الخل. مكونات الحشوة: جبنة بيضاء.

بقدونس مغسول ومقطع ناعم.

مع كوب من الماء به ملعقة عسل للوجه.

سمسم للتزيين. طريقة اعداد الفطير للحصول على فطائر هشة وطرية للفطور عليك تجهيز كافة المكونات السابقة ثم القيام بالخطوات التالية: نجهز وعاء واسع نضع به الماء ومعه الزيت ونضيف الحليب والخميرة ومعهم الخل والسكر والملح ونقلب المكونات.

نضيف الدقيق ولكن بشكل تدريجي حتى نتمكن من عمل العجين بسهولة ومن ثم يتم العجن بشكل جيد للحصول على قوام جيد.

ومن ثم نجهز فوطة نظيفة لتغطية العجين لمدة ساعة حتى يختمر بالكامل.

ومن ثم يتم البدء في تشكيل العجين على شكل كرات متساوية.

ومن ثم نقوم بفرد العجين ونضع به الجبنة مع البقدونس المفروم.

نقوم بغلق الفطائر بشكل جيد بعد وضع الحشو بها.

بعد الانتهاء من كمية الفطير، نقوم بوضع الفطائر في الماء والعسل.

ومن ثم نضع السمسم حسب الرغبة، حيث يعطيه مظهر ومذاق جيد.

نقوم برص الفطائر في صينية بها ورق زبدة.

نضع الفطائر في الفرن حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي جميل.

ومن ثم يتم تقديم الفطائر الهشة على الفطور.

يمكنك التغيير في الحشو على حسب الرغبة وبكل سهولة.

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