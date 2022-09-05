نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من الحنة البيضاء على جسمك أو بشرتك تجعلك منيرة مثل اللؤلؤ الأبيض النقي اللون جربيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الحناء البيضاء أحد أنواع الحناء التي ترجع أصولها إلى دولتي باكستان والهند وتشتهر بها بلاد المغرب العربي في استخدامها باعتبارها من أهم المواد الطبيعية التي تستخدم على نطاق واسع لأغراض العلاجية والتجميلية ويرجع ذلك إلى احتوائها على الكثير من الأعشاب الطبيعية التي تجعلها تدخل في إعداد الكثير من المركبات التجميلية وفي السطور التالية سوف نعرفكم أحباؤنا على وصفة جبارة للعناية بالبشرة وجعلها ناصعة البياض فقط بملعقة واحد من الحنة البيضاء.

ملعقة من الحنة البيضاء على جسمك أو بشرتك

تتميز الحناء البيضاء بسرعة مفعولها في الحصول على بشرة بيضاء وخالية من العديد من المشاكل أبرزها البقع الداكنة والنديات ويمكن استخدام الحناء البيضاء باعتبارها المكون الرئيسي في إعداد وصفات طبيعية للإيفاء بهذا الغرض والتي منها ما يلي:

مكونات وصفة الحناء البيضاء والكركم:

يتميز الكركم باحتوائه على خصائص طبيعية وعلاجية للبشرة ويمكن استخدامه في صنع وصفة طبيعية لتبييض الجسم عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

ثلاث ملاعق من الحناء البيضاء باعتبارها أساس الوصفة.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من اللبن البودر.

ملعقة من ماء الورد

طريقة التحضير والاستخدام:

في وعاء عميق ونظيف اخلطي جميع المكونات مع بعضها حتى تحصلين على خليط متجانس يمكن فرده على البشرة بسهولة.

كما يمكنك بعد ذلك استخدام الخليط في فرك به المنطقة المراد تفتيحها.

وبعد ذلك اتركي الخليط على المنطقة الداكنة لمدة ستون دقيقة.

ثم بعد ذلك استخدمي الماء البارد لإزالة بواقي الكريم سوف تلاحظين نتائج مبهرة من أول استخدام.

فوائد الحناء البيضاء للبشرة

تتميز الحناء البيضاء بأنها توفر للجسم عدد كبير من الفوائد التجميلية وذلك بسبب احتوائها على مجموعة كبيرة من الأعشاب الطبيعية ومن أبرز ما تقدمه للجسم من فوائد ما يلي: