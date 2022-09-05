فرد الشعر طبيعي 100 لجميع انواع الشعر بأقوى وصفة كيراتين

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عمر شويل - جدة تذهب معظم السيدات إلى صالونات التجميل لإيجاد حل نهائي لفرد الشعر بطريقة طبيعية وغير مكلفة وتناسب جميع أنواع الشعر سواء كان شعر مجعد أو شعر جاف، بهذه الطريقة المذكورة في هذا المقال سيتم التخلص نهائيًا من التقصفات وخشونة الشعر، فهناك بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها ثلاث مرات أسبوعيًا على أيام مختلفة بدلًا من اللجوء إلى مستحضرات التجميل التي قد تضر الشعر على المدى البعيد ويصعب علاجها بعد ذلك، مما يؤدي إلى دفع مبالغ باهظة الثمن، فالشعر هو تاج لجميع السيدات وهو مصدر الجمال لديها، لذلك تسعى جميع الفتيات للحصول على شعر ناعم وحرير.

فرد الشعر طبيعي 100 لجميع أنواع الشعر

المكونات

ملعقتان من نشا الذرة.

كيس واحد من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

بيضة كاملة.

طريقة التحضير

نحضر وعاء متوسط ونضع فيه ملعقتان من النشا مع ملعقتان كبيرتان من خل التفاح

وكيس الخميرة مع بيضة كاملة ويتم مزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا.

يتم وضع الخليط جانبًا لمدة 15 دقيقة قبل الاستعمال.

نستعمل الفرشاة المخصصة للصبغة حتى نحصل على النتيجة المرغوبة.

يتم وضع الخليط على خصلات الشعر وفرده عليها جيدًا، ثم نلفها حول الرأس كالطاقية، ويتم وضع غطاء بلاستيك لتغطية الشعر جيدًا.

ترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو جيدًا، ثم نستخدم بلسم مناسب للشعر.

وفي النهاية نقوم بتصفيف الشعر بلين، ونضع زيت الزيتون على الشعر وسوف تلاحظين النتيجة المبهرة.

وصفة لفرد الشعر المجعد من أول مرة

وصفة عصير الليمون وزيت جوز الهند لفرد الشعر، هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي لها تأثير فعال لفرد الشعر والحصول على شعر حرير، يعد الليمون من أهم الفواكه الحمضية التي تحتوي على فيتامين سى وله عدة فوائد فهو يساعد على التخلص من مشاكل الشعر الجاف ومعالجة فروة الرأس والتخلص من القشرة، بكل سهولة يتم مزج مقدار من عصير الليمون مع القليل من زيت جوز الهند في إناء متوسط ويتم التقليب بينهما جيدًا، ثم نقوم بترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة حتى يقوم الشعر بامتصاص الخليط جيدًا، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو جيدًا.

كيراتين منزلي لتنعيم الشعر من أول استعمال

وصفة الموز واللبن الرايب لفرد الشعر، يعتبر الموز واللبن الرايب من أهم الوصفات الطبيعية لترطيب الشعر وتنعيمه، نقوم أولًا بإحضار إناء متوسط ونضع فيه كوب من اللبن الرايب مع موزه مهروسة ناعمة ويتم المزج بينهما جيدًا، نقوم بترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة حتى نحصل على أقصى استفادة ممكنة، ثم نقوم بتنظيف الشعر بالشامبو جيدًا، ثم نضع البلسم المناسب للشعر.