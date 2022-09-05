نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين الهوانم.. تفتيح اليدين في أسبوع بطرق طبيعية سيختفي كل الاسمرار والتصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتساءل النساء عن وصفات تفتيح اليدين في أسبوع حيث تتعرض بشرة اليدين للكثير من العوامل التي تؤثر على شكلها وتفقدها جمالها ونضارتها الأمر الذي ينعكس بالسلب على المرأة ويجعلها تشعر بالحرج والانزعاج الشديد، ولحسن الحظ هناك الكثير من الخلطات البسيطة التي أثبتت فعاليتها في التخلص من هذه المشكلة بدلًا من استخدام كريمات التجميل باهظة الثمن.

تفتيح اليدين في أسبوع

تواجه الكثير من النساء مشكلة اسمرار اليدين نتيجة تعرضهم الشمس والأعمال المنزلية، هناك العديد من الخلطات الاقتصادية الطبيعية التي برهنت على دورها الفعال في تبيض اليدين في اسرع وقت ممكن.

الحليب وزيت اللوز للبشره

تعرف هذه الوصفة باسم حمام الحليب والتي تمنح اليدين النضارة والنعومة المطلوبة، وذلك من خلال إتباع التالي:

المكونات:

كوب من الحليب.

ملعقة من زيت اللوز.

القليل من ماء الورد.

مقدار ملعقة صغيرة من الجلسرين.

طريقة الاعداد:

نضع مقدار كل من الحليب وزيت اللوز وماء الورد في الميكروويف لمدة دقيقة واحدة.

بينما يفضل إضافة مقدار الجلسرين في هذه المرحلة مع التقليب الجيد لضمان امتزاج المكونات مع بعضها تمامًا.

بعد ذلك يتم وضع اليدين في الخليط السابق لمدة ربع ساعة.

ثم تشطف اليدين بالماء البارد.

الملح والليمون لليدين لتبييض اليدين بياض ناصع

تتمثل في عمل مقشر طبيعي من الملح والليمون حيث أثبت هذا الثنائي جدارته في تقشير البشرة وازالة بقايا الجلد الميت، كل ما عليكِ فعله هو اتباع التالي:

المكونات:

2 ملعقة من الملح.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة استخدام مقشر الملح واليمون

أولا نخلط المكونات السابقة مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نوزع الخليط على اليدين بالكامل، ويترك لمدة 15 دقيقة.

بينما يفضل فرك الخليط بحركات دائرية رقيقة للتخلص من بقايا الجلد الميت.

بعد ذلك يتم شطف اليدين بالماء جيدًا وتجفيفها برفق باستخدام منشفة قطنية ناعمة.

ثم يتم ترطيب اليدين باستخدام أي كريم مرطب تفضلينه.

بينما ينصح بتكرار هذه الوصفة يوميًا وستلاحظين الفرق من أول أسبوع.

في نهاية مقال تفتيح اليدين في أسبوع حيث تم التعرف على العديد من الوصفات الطبيعية القادرة على تفتيح البشرة بسرعة في غضون أسبوع واحد سواء بعمل مقشر الملح والليمون أو من خلال تطبيق وصفة حمام الحليب المدهشة.