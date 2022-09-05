نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تبيض الوجه والجسم من الأسمرار والبقع والتصبغات لن تصدقي النتيجة تبيض فوري من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والبقع ،توجد بعض النساء يذهبون إلى العمل كل يوم وبتالي تتعرض بشرتهم إلى الاسمرار وظهور بعض المشاكل الأخرى التي تجعل شكل النساء غير جميل وجذاب وهذا الأمر يؤثر على نفسية المرأة لأننا نعرف أن أهم شيء عن المرأة هو جمالها فذلك تبحث النساء للوصول إلى كريم يحافظ على بشرتها من الاسمرار بالإضافة إلى أنه يعمل على التخلص من التجاعيد وإزالة البقع الموجودة تحت الجلد، وكل هذه المشاكل لن يقوم بحلها غير كريم واحد بس، ونحن سنقوم بشرح جميع المعلومات الخاصة بالكريم من خلال الفقرات القادمة، لمعرفة المزيد من المعلومات يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات كريم تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد

توجد في الصيدليات عشرات أنواع الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد التي أصبحنا نراها في كل وجه الآن والتي يرجع سببها إلى كثرة استخدام الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة ويرجع السبب الأساسي وراء كتابة هذا المقال هو أننا نريد أن نمنع جميع النساء من وضع أي نوع كريم يحتوي على مواد كيميائية، والأن سوف نقدم لكم كريم يتكون من مكونات بسيطة جدا ويعمل على تفتيح البشرة مكوناته كلها طبيعية مائة في المائة، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ماء ورد.

خطوات تحضير الكريم و استخدامه في تفتيح البشرة

المكونات التي ذكرناها في الفقرة السابقة موجودة في البيت ولن تحتاجي إلى الذهاب إلى الخارج لشراء أي مكون منها، وكلها طبيعية وآمنة على البشرة، وتتلخص خطوات التحضير في:

يجب وضع جميع المكونات مع بعضها البعض ويجب التقليب جيدا.

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المناسب لنوع البشرة.

يجب تجفيف البشرة قبل وضع الكريم.

يجب وضع هذا الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يجب فرك الكريم والتخلص منه بشكل دائري.

يجب غسل الوجه جيدا بالماء النظيف.

نقوم بتجفيف الوجه بفوطة قطنية.

يجب وضع ماء ورد على الوجه.

يجب تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع

كنل ذكرنا في المقال كريم تبيض الوجه والجسم من الأسمرار فتعاني أكثر السيدات من غمقان البشرة والحصول على بشرة بيضاء يكون سهلا باستخدام بعض المواد والكريمات المبيضة الطبيعية وقد ذكرنا بعض المواد التي عند وضعها تعطي نفس نتيجة الكريمات الجاهزة الطبية والحصول على بشرة بيضاء يكون باستعمال هذا الكريم فمشكلة اسمرار البشرة تعاني منه البنات واستعمل