نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار الكوافيرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الاحمر الناري في البيت وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الاحمر الناري بالكركدية بدون أي مواد كيميائية ضارة ، أصبحنا نرى الكثير من النساء تهتم بنفسها أكثر من الأعوام السابقة وأصبحت تذهب إلى الكوافير لتغيير لون شعرها، مع العلم أنها تبحث أن أحدث صيحات الموضة في الصبغات والألوان، ولاحظنا انتشار اللون الأحمر الناري الذي انتشر بشكل كبير بين فتيات الجامعات والنساء في مختلف أعمارهم أيضا، معنا سوف نقدم لكم مكونات صبغة الشعر باللون الأحمر الناري من البيت ومكونات كلها طبيعية، لمعرفة المكونات وطريقة الاستخدام يجب عليكم قراءة ومتابعة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات صبغة الشعر باللون الأحمر الناري

الصبغات الموجودة في كل الصبغات تحتوي على مواد كيميائية ضارة جدا، ولذلك أصبحت جميع النساء تفضل أم لا تستخدم مثل هذه الصبغات مرة أخرى لأنهم تأكدوا أنها تضر الشعر بشكل كبير ويبدو أنهم يقومون بشراء الكثير من الأدوية لعلاج الشعر، ولكن الوصفة التي سوف نقدمها لكم الآن لن تحتوي على أي مواد كيميائية، ولذلك أصبحت جميع النساء تتجه نحو الوصفات الطبيعية لأنها بالفعل مفيدة للشعر وغير مكلفة على الإطلاق، وأنت سوف ترين النتيجة بأم عينيك، وتتلخص المكونات في:

ثلاث ملاعق من بودرة الكركدية.

ربع كوب من منقوع الكركدية الطازج.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

خطوات تحضير الصبغة واستخدامها على الشعر

بعد هذه الوصفة لن تحتاجي إلى الذهاب إلى الكوافير لتغير لون شعرك مرة أخرى نحن أحضرنا لكي الكوافير في المنزل، لو نظرت إلى المكونات سوف تجدها أن كلها مواد طبيعية ونحن نقوم بتناولها كمشروب سواء مشروب ساخن أو ساقع، ونحن الآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الصبغة:

يجب وضع منقوع الكردية في إناء عميق.

يجب وضع مسحوق الكركديه البودر في الماء ويتم التقليب.

يجب وضع زيت الزيتون ويتم التقليب.

يجب وضع هذه الوصفة على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

يجب ارتداء بونيه بلاستيك على الشعر.

يجب تركها لمدة لا تقل عن 50 دقيقة.

يجب غسل الشعر بعدها بالماء النظيف.

يجب تكرار هذه الوصفة حتى نحصل على درجة اللون المطلوب

كما ذكرنا في المقال طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر الناري في المنزل بمكونات طبيعية حيث تعاني الكثير من السيدات من الشعر الأبيض فيمكن صبغ الشعر باللون الاحمر والحصول على لون احمر رائع جدا وجعل لونه مميز جدا باستخدم بعض المكونات الموجودة في كل منزل مثل الكركدية حيث يعمل الكركدية علي جعل لون الشعر احمر ناري مثل الكوافيرات والحصول علي هذا اللون يكون بدون اي مواد كيميائية ضارة بالشعر