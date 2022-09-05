طريقة عمل الباستا الوردي بالبينك صوص

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الباستا الوردي، اليوم سوف نقدم لكم وصفة مختلفة ورائعة لعمل الباستا بالصوص الوردي، تعودنا ان تكون وصفاتنا السابقة من المطبخ العربي ولكن بناءا على تعليقاتكم في المقالات السابقة سوف نقدم لكم اليوم أكلة غربية لذيذة وسهلة وصحية ويستمتع بها كل أفراد الأسرة في نفس الوقت. طريقة عمل الباستا الوردي 1- المكونات: نصف كيلو صدور دجاج أوعلى حسب عدد أفراد الأسرة.

عدد واحد عبوة صلصة طماطم.

عدد واحد كيس بيني باستا (مكرونة أقلام).

(مكرونة أقلام). بهارات مكونة من ملح وفلفل أسود وبودرة فلفل أحمر (إختياري)

عدد واحد عبوة كريمة خفق.

عدد واحد عبوة جبن كريمي.

بهارات إيطالية (يفضل شرائها مباشرة من السوبرماركت).

زيت (يفضل زيت زيتون).

عدد واحد بصلة مبشورة وعدد ثلاثة فصوص ثوم. 2- طريقة العمل: يوضع رشة زيت زيتون في قدر الطبخ الموجود على نار هادئة.

يتم إضافة البصل المبشور والثوم وتقليبه مع الزيت.

ثم إضافة صدور الدجاج مع التقليب المستمر وننتظر قليلا حتى يتغير لون صدور الدجاج.

ثم إضافة صوص الطماطم.

ثم إضافة عدد واحد ملعقة من معجون الطماطم.

ثم إضافة الفلفل الأسود والبهارات الإيطالية وفي حالة أنكم تحبون الأكل حار من الممكن إضافة بعض الفلفل الأحمر الحار.

ثم وضع رشة ملح وتقليبهم ونتركهم قليلا على نار هادئة.

في قدر طبخ أخر نضيف نص كوب كريمة خفق ثم ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي.

ثم إضافة الملح والفلفل الأسود والتقليب حتى يذوب الجبن ويصيروا خليطا واحدا.

يتم إضافة المكرونة الأقلام (البيني) المسلوقة على القدر الأول المحتوي على صوص الطماطم مع صدور الدجاج مع التقليب المستمر.

ثم إضافة محتويات القدر الثاني المحتوي على الصوص الأبيض.

نستطيع أيضا إضافة بعض المكونات كفطرعيش الغراب إذا كان مقبولا لأفراد الأسرة.

بكل بساطة تم تجهيز الباستا اللذيذة وتقدم ساخنة وسوف يحبونها الصغار قبل الكبار.

تعتبر وصفة الباستا من أسرع وألذ الوصفات التي من الممكن ان تقدمها ربة الأسرة وحرفيا حينما يضيق الوقت لطبخ وجبة الغداء أو العشاء، تستطع أن تقوم بها من غير عناء أو تعب يذكر.

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