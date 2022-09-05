طريقة تحضير البيتزا الإيطالية الأصلية (نابوليتانا)

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير البيتزا الإيطالية الأصلية ، ميعادنا اليوم بإذن الله مع طريقة تحضير البيتزا الإيطالية (نابوليتانا) ويعود هذا الأسم إلى مدينة نابولي (إحدى اهم المدن الإيطالية) والمشهورة بهذا النوع من البيتزا حتى إنهم يقولون أنها موطن البيتزا، وفي الوطن العربي وخاصة بالمطبخ السعودي تعد البيتزا بشكل عام من أكتر الأكلات التي لها مذاق رائع وكذلك سهلة التحضير. طريقة تحضير البيتزا الإيطالية الأصلية اولا المكونات: عدد خمسة أكواب دقيق أبيض.

عدد اثنين ملعقة كبيرة باودر الحليب.

عدد اثنين ملعقة كبيرة سكر أبيض.

عدد أثنين كوب حليب ساخن.

عدد إثنين ملعقة كبيرة خميرة.

عدد واحد ملعقة كبيرة باكنج باودر.

نصف كوب زيت نباتي.

صحن جبنة موتزاريلا.

صحن صلصة البيتزا .

. صحن طماطم مجففة.

زيت زيتون وروزماري وريحان. ثانيا طريقة التحضير: يتم أولا عمل عجينة العشر دقائق كالأتي:

خلط عدد أثنان كوب دقيق أبيض مع باودر الحليب والسكر والحليب الدافئ والخميرة.

نتركهم ليختمرون لمدة خمس دقائق.

ثم خلط ثلاثة أكواب من الدقيق مع الملح والباكنج باودر والزيت النباتي حتى يصير الخليط مفتفت.

بعد عشر دقائق يتم فرك الخليط الأول مع الثاني لمدة ثمان دقائق حتى يصير العجين طريا.

يتم تسخين فرن البوتاجاز على أعلى درجة حرارة موجودة فيه.

يتم فرد العجينة وحتى تكون العجينة بشكل دائري يتم تشكيلها أولا يدويا ثم فردها بالنشابة حتى تكون سماكتها أرفع شئ ممكن.

ثم تدخل العجينة الفرن المسخن سابقا وبهذا يتم طبخ العجين أولا.

بعد خروج العجين من الفرن يتم دهنها بصلصة البيتزا في المنتصف فقط دون الأطراف.

في المنتصف فقط دون الأطراف. ثم رش الجبنة الموتزاريلا.

ثم إضافة الطماطم المجففة والروزماري والريحان للتزيين.

من الممكن إضافة أي نوع خضار أو زيتون أو أي شئ حسب الرغبة.

ثم توضع البيتزا في الفرن للتحمير وذوبان الموتزاريلا.

في الفرن للتحمير وذوبان الموتزاريلا. بعد خروج البيتزا من الفرن ممكن إضافة زيت الزيتون.

من الفرن ممكن إضافة زيت الزيتون. يتم تقطيع البيتزا على هيئة مثلثات والتقديم كوجبة غداء أو عشاء يحبونها الأطفال والكبار أيضا.

على هيئة مثلثات والتقديم كوجبة غداء أو عشاء يحبونها الأطفال والكبار أيضا. يتم تقديم البيتزا ساخنة عوضا عن شرائها من الخارج بتكلفة أكبر وكذلك لكي الحق في التعديل وحذف أو إضافة ما تشائين في الوصفة وعلى حسب الرغبة.

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