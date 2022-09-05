نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة المصابيب السعودية المالحة والحلوة على أصولها بطعم خرافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة المصابيب السعودية المالحة ، كل بلد لديه ثقافة الطهي الخاصة به، هويته التي يبرزها بشكل طاغي في بعض الأكلات، وعندما يتعلق الأمر بالأكلات الخليجية، يجب العلم أننا الآن في مدرسة الطبخ الأولى، لأن الأكلات الخليجية لها ركنًا خاص تتميز به في كل شيء، سواء في خلطة البهارات الخاصة التي لا يمكن مقارنتها بأي بهارات أخرى، طرق استخدام زيت الزيتون في بعض الأكلات، التميز في كل شيء حتى طرق التقديم، لا يمكن أن يتم وضع تلك الأطباق بالشكل المعتاد، حتى الذي يتذوق تلك الأطباق الشهية، يقوم بتكرار تناولها مرات ومرات، وحرصًا منا على مساعدة ست البيت في التجديد بأطباقها، قررنا أن نغوص في عالم المطبخ الخليجي. طريقة المصابيب السعودية المالحة المكونات عدد 2 بيض.

رشة ملح.

كوبان من الدقيق بر أسمر.

ثلاثة أكواب من الماء.

ثلاثة ملاعق كبير من الحليب بودرة.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغير من الخميرة، ويمكن استبدالها بـ بيكنج بودر. طريق التحضير اخلطي كل المكونات معًا حتى تحصلين على عجينة سائلة مرن أخف من قوام خليط الكيك.

اتركيها لمدة نصف ساعة حتى ترتاح تمامًا.

حتى يتم تحضير المصابيب مالحة يجب وضع القليل من البصل والطماطم وقطع صدور دجاج صغيرة.

يتم وضع القليل من المصابيب على الصاج، وقبل أن تتماسك ضعي القليل من خليط الخضروات المملح حتى تصبح وجبة متكاملة ومغذية.

احرصي على أن تكون ناضجة تمامًا ومحمر من الجانبين، ثم قدميها لأفراد أسرتك. طريقة عمل المصابيب بالكركم المكونات ثلاث أكواب من الدقيق بر (يفضل صما القصيم عضوي بدون كيماوي).

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

عدد 2 بيضة.

ملعقة كبير من الخل.

4 ملاعق كبير من الحليب البودرة.

4 أكواب من الماء الدافئ.

ملعقة من الكركم. طريقة التحضير احضري وعاء الخلاط الكهربائي وضعي به جميع المقادير ثم اخفقي كل المكونات معًا جيدًا.

ثم أضيفي له الدقيق بالتدريج حتى يتم الوصول للقوام المطلوب.

احرصي على أن يكون أخف من قوام الكيك لأنه سر نجاحه.

أضيفي ملعقة صغيرة من الحبة السوداء.

ضعي الصاج على النار واتركيه حتى يصبح ساخن.

حمري المصابيب على الجهتين جيدًا حتى تأخذ اللون المناسب.

صبي عليها الزبدة بعد إذابتها تمامًا، ثم أضيفي عليها العسل.

قدميها على الفور وهى ساخنة.

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