نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلى اكلات خليجية جديدة بالمكونات والخطوات حضريها في البيت بأسهل الطرق في المقال التالي

عمر شويل - جدة احلى اكلات خليجية جديدة ، المطبخ الخليجي من أهم المطابخ التي تضم مجموعة كبيرة من الأكلات الشهية والمميزة، فهي جزءً رئيسيًا من قائمة الطعام لأفخم المطاعم، حتى أن بعض من ستات البيوت تعتمد تلك الوصفات في المناسبات الخاصة والأفراح، لأن لها تأثيرًا خاص على الجميع سواء من الشكل المميز الذي يجعل السفرة تليق بالضيوف، أو بالطعم المذهل والرائع، وحقيقة أن حتى وقت تحضير تلك الأطباق متعة كبيرة لا يجب تفويته.

احلى اكلات خليجية جديدة

لأننا نعلم جيدًا أن كل ست بيت ترغب في إسعاد أفراد أسرتها وضيوفها بأكلات جديد ومتنوعة، وفرنا لكِ أفضل أكلات خليجية جديدة، طريقة تحضيرها سهلة، ومكوناتها متوفرة لديكِ، طعمها شهي ولذيذ ثقي أنه سينال على إعجاب جميع أفراد أسرتك:-

طريقة عمل خورشت البامية

المكونات

نصف كيلو من اللحم بدون عظم مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

ثمرتان من البصل مقطع مكعبات صغيرة.

5 فصوص من الثوم المبشور.

نصف كيلو من البامية المقلية والمصفاة تمامًا.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

مكعب مرقة.

فلفل أسود.

فلفل أحمر.

ملح.

زيت.

4 أكواب من الماء الساخن.

طريقة التحضير

أضيفي الزيت في مقلاة مع البصل مع الاستمرار في التحريك حتى يذبل تمامًا.

ضعي اللحم واستمري في التقليب حتى يتغير لون اللحم.

أضيفي الثوم مع اللحم أثناء التشويح.

افركي مكعب المرقة مع البهارات والصلصة واستمري في خلط المكونات معًا.

اسكبي الماء الساخن واتركي الخليط على نار هادئة تمامًا إلى أن تشعرين بأن الصوص اصبح سميك، واللحم أصبح ناضج.

أضيفي البامية ثم اتركي الخليط مرة أخرى لمدة 5 دقائق ثم اغلقي النار عليها.

اسكبي الخليط في وعاء التقديم ثم قدميها مع الأرز بالشعرية على سفرتك.

طريقة عمل مجبوس الفقع من المطبخ القطري

المكونات

كيلو ونصف من اللحم الضأن.

ربع كوب من الماء.

ثمرة من البصل الأبيض صغيرة الحجم.

فصين من الثوم المهروس.

ثمر ة من الطماطم صغيرة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات العربية.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب من الأرز بسمتي.

كوبان وربع من الماء.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

6 من الفقع المنظف.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير