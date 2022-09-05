طريقة عمل السوشي المقلي لاتفوتكم

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عمر شويل - جدة طريقة عمل السوشي المقلي، اليوم بمشيئة الله سوف نستمر في تقديم الأكلات الغربية وسوف نقدم لكم طريقة عمل السوشي، من المعروف ان العديد من الشعب السعودي يحب مطاعم السوشي ويحبون زيارتها دائما، وفي هذا المقال سوف نحاول أن نقدم أفضل طريقة لعمل السوشي في المنزل. طريقة عمل السوشي المقلي المكونات: ربع كيلو صدور دجاج.

نصف كيلو أرز.

زيت زيتون.

ملح و فلفل أسود.

حصير مامبو وورق السوشي وتغليف بلاستيك للف السوشي .

وتغليف بلاستيك للف . بودر بقسماط (فتات الخبز المطحون).

عدد ثلاث بيضات حجم كبير.

خس وخردل ومايونيز وكاتشاب وصلصة فرنسية (للتزيين). طريقة العمل: وضع صدر الدجاج في مقلاة موضوع بها زيت الزيتون للتحمير على نار هادئة بعد وضع رشة فلفل أسود وملح.

بعد تحمير صدور الدجاج يتم تقطيعه لقطع صغيرة للحشو.

لعمل أرز السوشي يتم نقع الأرز أولا لمدة عشرين دقيقة، ثم وضعه في قدر الطهي مع بعض الزيت و تغطيته بالماء.

يتم نقع الأرز أولا لمدة عشرين دقيقة، ثم وضعه في قدر الطهي مع بعض الزيت و تغطيته بالماء. للف السوشي يتم احضار حصيرة المامبو ثم التغليف البلاستيك ثم ورق السوشي.

يتم احضار حصيرة المامبو ثم التغليف البلاستيك ثم ورق يتم فرد الأرز يدويا على ورق السوشي و نحرص أن تكون الأيدي رطبة.

و نحرص أن تكون الأيدي رطبة. يتم قلب ورق السوشي المحتوي على الأرز على التغليف البلاستيك.

المحتوي على الأرز على التغليف البلاستيك. ثم وضع قطع صدور الدجاج المعدة سابقا (ممكن إستبداله بروبيان أو جمبري مقلي).

ثم يتم لف حصيرة المامبو بكل حرص وتركيز مع الضغط حتى تكون متماسكة.

ثم يتم فك البلاستيك من السوشي ويتم نقع قطع السوشي في البيض كاملة من كل الجهات.

في البيض كاملة من كل الجهات. ثم يتم وضعها في البقسماط المطحون كاملة من كل الجهات.

اذا كنتم تحبون الطعم كريسبي او مقرمشة أكثر، ممكن وضعها مرة أخرى بالبيض ثم مرة أخرى بالقسماط.

يتم قلي رولات السوشي في زيت نباتي في درجة حرارة عالية مع ملاحظة عدم التقليب كثيرا حتى لا تتفكك.

في زيت نباتي في درجة حرارة عالية مع ملاحظة عدم التقليب كثيرا حتى لا تتفكك. بعد إنتشالها من الزيت بعد التحمير يتم تقطيعها بسكين حادة على هيئة دوائر متساوية.

بالنسبة للتزيين و هو أمتع شئ في السوشي ، يتم وضع خس بعد تقطيعه لقطع صغيرة جدا.

، يتم وضع خس بعد تقطيعه لقطع صغيرة جدا. يتم عمل خليط من الخردل ومايونيز وكاتشاب وصلصة فرنسية و فلفل أحمر (حسب الرغبة) ثم رش الخليط على قطع السوشي.

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