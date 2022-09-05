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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر طريقة عمل صلصة الكشري والدقة في البيت مثل أشهر مطاعم الكشري في المقال التالي
عمر شويل - جدة سنتعرف علي طريقة عمل صلصة الكشري والدقة في البيت مثل أشهر محلات الكشري، أن الكشري يعد أكلة من الأكلات الشعبية المصرية التي ترتبط بوجدان الشخصية المصرية، وهذه الأكلة تكون عبارة عن طبق يحتوى على مزيج من الأصناف المختلفة ومنها المكرونة وأيضا الأرز بالشعرية ونضيف أيضا إليه البصل المقرمش والعدس والحمص ثم نضيف صلصة الكشري المميزة مع أضافه دقة الثوم، فأن تلك الخلطة المميزة فهي قادرة على دفع أي إنسان الي تناول ذلك الطبق فقط عندما تشم رائحه الكشري الخلابة التي تفوح من محلات الكشري.
صلصة الكشري
أن طريقة عمل الكشري يعد من الأكلات صعبة التحضير الي حد ما وذلك يرجع الي أنه يتكون من العديد من الأصناف المختلفة التي تضاف إليه، حيث أننا نقوم بعمل الأزر بالشعرية وأيضا نقوم بسلق المكرونة ونعد أيضا بإعداد العدس والحمص، لكن أهم ما يميز طعم الكشري هي الصلصة والدقة الخاصة به فهي تعد أساس طعم الكشري، لذلك سنتعرف علي طريقة إعداد صلصة ودقة الكشري علي طريقة أشهر المطاعم.
طريقة عمل صلصة الكشري مثل المطاعم
- نحضر إناء علي النار ثم نضع فيه معلقتين ونصف من الزيت ثم نضع بصلة كبيرة مقطعة صغيرا ونقوم بتشويح البصلة.
- ثم نضيف خمس فصوص من الثوم المفروم ونقوم بتقليب المكونات وتشويحهم جيدا حتي يذبل تماما.
- نقوم بإضافة معلقتين كبيرتين من صلصة الطماطم ثم نضيف معلقة كبيرة من السكر وأخري من الخل.
- ثم نضع نصف ملعقة صغيرة لكل من الملح والفلفل الأسود ثم نضيف كوب ونصف من عصير الطماطم.
- نقوم بعد ذلك بتقليب المكونات مع بعضهم البعض جيدا ثم نقوم بترك الصلصلة علي نار هادئة حتي تتسبك ثم نطفئ عليها.
طريقة عمل دقة الكشري
- نقوم بإحضار وعاء صغير الحجم ثم نضع فيه ستة فصوص من الثوم مع أضافه نصف معلقة صغيرة من الكمون.
- ثم نضيف بعد ذلك نصف معلقة صغيرة من الملح ثم نقوم بعد ذلك بفرم المكونات جيدا مع بعضهم البعض.
- نستمر بفرم المكونات مع بعضهم جيدا وذلك حتي يصبح الخليط ناعما وقوامه يصبح مثل المعجون.
- نقوم بعد ذلك بإحضار إناء ووضعه علي النار ثم نضع ربع كوب من عصير الليمون ونقلبه علي نار هادئة لمدة دقيقتين.
- ثم نضيف ثلث كوب من الخل الأبيض وبعد ذلك نضيف خليط الثوم ونقوم بتقليبه علي النار لمدة ثلاث دقائق .
- ثم نطفئ النار بعد ذلك وترفع الإناء من علي النار ثم نترك الدقة بعد ذلك حتى تبرد تماما.
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