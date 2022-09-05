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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك القهوة والنشا سيجعلك بنت 16 سنة حتي لو عمرك 70 وجهك أبيض بدون كلف وستختفي التجاعيد والبقع الداكنة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عندما تبدأ علامات التجاعيد في الظهور على الوجه تؤدي إلى زيادة عدم الثقة بالنفس وتوحي بمدى كبر السن وتظهر تلك التجاعيد بسبب نقص مادة الكولاجين في البشرة وهي مادة هامة جدا تحافظ على تفتيح البشرة وعدم تعرض البشرة للجفاف وتساعد في شد البشرة والتخلص من الخطوط التي تظهر على الوجه مما جعل الكثير يبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على التجاعيد والاسمرار فتم إيجاد وصفة القهوة والنشا حيث لهم فاعلية كبيرة في التفتيح وسوف نوضح طريقة عمل ماسك القهوة والنشا من خلال هذا المقال.
مكونات وصفة القهوة والنشا
تعد تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية التي تساعد على التفتيح والتخلص من التجاعيد والاسمرار وسوف نوضح المكونات اللازمة لعمل الوصفة من خلال النقاط التالية.
- ملعقة نشا كبيرة.
- ملعقة بن كبيرة.
- ماء ورد.
زيت جوز هند.
طريقة تحضير وصفة النشا والقهوة
تحضر تلك الوصفة بعدة خطوات سهلة وبسيطة فيمكن للجميع أن يقوم بعملها وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.
نحضر وعاء ونضع به النشا والقهوة ونقلبهم جيدا حتى يتجانسوا.
ثم بعد ذلك نضع عليهم ماء الورد بالتدريج مع التقليب المستمر.
نقوم بوضع الزيت عليهم ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.
ثم نغسل الوجه جيدا قبل وضع الوصفة ونقوم بتنشيفه.
ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف ثم نقوم بفركه.
سوف نلاحظ مدى التخلص من الاسمرار والتجاعيد من اول استعمال.
نقوم بتكرار الوصفة مرتين أسبوعيا للمحافظة على صحة البشرة.
نصائح العناية بالبشرة
تعد العناية بالبشرة من الأمور المهمة التي تساعد على صحة البشرة والتخلص من مشاكل البشرة الدائمة وسوف نوضح تلك النصائح اللازمة للعناية بالبشرة من خلال النقاط التالية.
يجب تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمعادن.
تناول ٣ لتر من الماء للحرص على عدم جفاف البشرة.
ترطيب البشرة بشكل يومي قبل النوم لتقليل ظهور التجاعيد.
التخلص من المكياج فور الذهاب إلى المنزل.
تنظيف البشرة وغسلها ثلاثة مرات يوميا بغسول مناسب لها.
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