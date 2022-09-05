بدون ما يمتص زيت كتير بطريقة صحية أعملي الباذنجان المقلي بطعم مقرمش ولذيذ

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عمر شويل - جدة يعتبر البادنجان من الخضروات اللذيذة التى يفضلها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار عند تحضير أطباقهم ويدخل الباذنجان فى عمل المحاشى مضافا إليه خلطة الأرز وصلصة الطماطم، والبعض من الناس يفضلون تناول الباذنجان مقليا، ومن المعروف أن الباذنجان يحتوى على مسامات متراصة بجانب بعضها مثل الإسفنج تعمل على إمتصاص الزيت بكميات كبيرة أثناء قليه لذلك لا يفضل البعض من الناس تناول الباذنجان مقلى مشبعا بالزيت لذلك نقدم إليكي طريقة بقلي الباذنجان بدون زيت، وسوف تتعرفى على مكونات وطريقة تحضير الباذنجان المقلى والذى يتكون من باذنجان طازج والملح والماء والخل والدقيق، والباذنجان من الخضروات المفيدة جدا لصحة الإنسان وتحتوى على قيمة غذائية عالية لإحتوائها على الفيتامينات والبروتينات والحديد والزنك التى تقوى الجسم وتزيد من نسبة الهيموجلوبين وتعالج مرضى الأنيميا ونقص الدم وتعوض الجسم ما ينقصه من الحديد والزنك. مكونات قلي الباذنجان بدون زيت كيلو واحد من الباذنجان الطازج

ربع كوب صغير الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الخل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الدقيق

مقلاة غير لاصقة طريقة قلى الباذنجان بدون زيت أولا نقوم بشراء الباذنجان الطازج وبدون أى بقع به ثم يتم غسل الباذنجان جيدا بالماء، وبعد ذلك نقوم بتقطيع الباذنجان.

ثم نضع قطع الباذنجان فى وعاء ثم نضع عليه رشة من الملح ونتركه لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين.

وبعد مرور الوقت سوف نلاحظ وجود بعض قطرات من الماء على قطع الباذنجان، وبعد ذلك نقوم بغسل الباذنجان بالخل والماء جيدا.

ثم نقوم بوضع رشة قليلة من زيت الزيتون فى مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ونتركها حتى تسخن، وبعد ذلك نقوم بوضع قطع الباذنجان فى الدقيق.

ثم يتم بعد ذلك وضع الباذنجان فى المقلاة ثم نتركها حتى تنضج ثم تقلب على الوجه الاخر حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي غامق.

وبعد ذلك نخرج الباذنجان من المقلاة ثم نضعه فى طبق التقديم ثم يقدم الباذنجان بأحلى وألذ طعم وبمذاق جميل وشهى، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد أسرتك.

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