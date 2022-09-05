نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدقي ما يفعله جل الصبار لبشرتك عند وضعه 30 دقيقة سيجعلك أصغر سناً وزي ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحصول على بشرة بيضاء وصافية أمر يستلزم إستخدام وصفة تتكون من مواد طبيعية وآمنه على البشرة، والحرص دائما على إختيار هذه الوصفة حتى لا تسبب مشاكل للبشرة فسوف تجدى الحل فى وصفة جل الصبار السحرية لأن جل الصبار يحتوي على نسبة من الفيتامينات والبروتينات التى تساعد البشرة على التفتيح وعلى ترطيب البشرة الجافة، ومن علامات إهتمام الفتيات والسيدات بجمالهم وبأنفسهم هو تفتيح وتنعيم البشرة حتى تظهر بوجه وشكل جميل وجذاب ويزيد من جمالها وأنوثتها إذ أن عملية التفتيح والتنظيف هامة وضرورية من أجل الحفاظ على جمال الوجه فالسر فى وصفة جل الصبار للبشرة فيمكن أن تصنعيها بنفسك بمكونات متوفرة فى كل منزل وأيضا بأسعار تناسب جميع الفتيات، وتحتاج هذه الوصفة إلى جل الصبار وعصير الخيار ومطحون الترمس وعصير الليمون وزيت خشب الصندل، وسوف نعرض إليكى فيما يلى كيف تصنعين وصفة جل الصبار الرهيبة والتى تعمل على تفتيح البشرة السمراء وداكن اللون بعشرة درجات مهما كانت درجة غمقان البشرة فالصبار َمن المواد الطبيعية التي تخلص الوجه من كل البقع والتصبغات البنية، وتخلص الوجه من الهالات السوداء، وجل الصبار يمنح الوجه النعومة، ويجعل الوجه صافى بدون أى بقع.

يوجد لجل الصبار فوائد عديدة متعلقة بالبشرة فهو يستخدم بكثرة في عدة خلطات تعتني أو تعالج البشرة من مشاكل عديدة وعادة يمكن أن نستعمله بعد إزالة شعر الوجه، لأنه يساعد علي ترطيبها وتنعيمها فهو يعمل على حماية البشرة من إصابتها بأي مشكلة وأيضا يكون له دور كبير جدا في التخلص من المسام الواسعة والقضاء على الهالات السوداء.

مكونات عمل وصفة جل الصبار للبشرة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون الترمس

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت خشب الصندل إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

طريقة عمل خلطة جل الصبار للبشرة