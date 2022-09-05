نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقشر المنزلي الرهيب لتبييض وتقشير الركب والأكواع والجلد الميت والبقع الغامقة نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة السكر والليمون من المقشرات التي تعمل على تقشير الركب والاكواع بشكل ملحوظ وتعمل على جعل هذه المناطق بيضاء ولامعة وناعمة وبالشكل الذي ترغبين به، حيث تبدو الركب والاكواع بلون غامق عن بقية الجسم وتسبب الإحراج للكثير من الفتيات حيث تلجأ العديد من الفتيات إلى البحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الركب والاكواع ولكن تعتبر من الوصفات الشهيرة التي تعمل على تبييض وتقشير الركب والأكواع ولكن تلك المنتجات غالية الثمن وتحتوي على مواد فعالة تعمل على تآكل الجلد وتسبب بقع حمراء وتجعلها تظهر بشكل غير مقبول حيث يمكننا إستخدام وصفة سحرية طبيعية تعمل على تبييض الركب والاكواع وتجعلها بشكل لامع وبالشكل الذي تقبيلن به. عمل مقشر السكر والليمون لتقشير وتبييض الركب والاكواع مكونات خمسة ملاعق كبيرة من السكر.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتات كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. طريقة عمل مقشر السكر والليمون لتقشير وتبييض الركب والأكواع قومي بتحضير طبق وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من السكر وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وضيفي ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوام جيد.

بعد إعداد تلك الوصفة قومي بغسل الركب والاكواع جيدا بالماء ثم قومي بوضع تلك المقشر على الركب والاكواع وعليكي اثناء وضع تلك المقشر بقرك الركب والاكواع جيدا لمدة خمسة دقائق.

بعد عملية الفرك الجيد قومي بترك هذه الوصفة على تلك المناطق لمدة خمسة واربعون دقيقة وبعد مرور تلك الوقت قومي بفركها جيدا ثم قومي بغسل الركب والاكواع جيدا حتى تصبح نظيفة، وكرري إستخدام هذا المقشر مرة واحدة في كل إسبوع وخلال عشرة ايام فقط سوف تلاحظين الركب والاكواع بيضاء وناعمة وبالشكل الجذاب.

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