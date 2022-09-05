بسكويت الزبدة الدايب دوب على أصوله بطريقة سهلة وسريعة وبطعم أول مرة تاكليه

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عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعمل بسكويت الزبدة حيث نلاحظ إقبال كبير من الاطفال على تناول البسكويت الذي يقومون بشرائه من المحلات التجارية او البعض الآخر يقومون بشرائه من محلات المخبوزات بأسعار غالية حيث يمكننا تناول البسكويت بالعديد من الطرق والأطعم اللذيذة المختلفة حيث يمكننا تناول بسكويت الزبدة او بسكويت الفانيليا او بسكويت الحليب او اليانسون او الشوفان وغيرها من الإضافات الاخرى، ويعتبر بسكويت الزبدة من افضل انواع البسكويت والذها في الطعم حيث يمكننا أستخدام بعض الوصفات البسيطة لعمل هذا البسكويت في المنزل لتناوله بطعم لذيذ وشهي وبتكلفة اقل، حيث يمكننا تناول هذا البسكويت في وجبات الإفطار مع مشروبات عديدة ومنها الشاي او الحليب او العصائر وغيرها من المشروبات الاخرى حيث يمكننا تحضير بسكويت الزبدة بكل سهولة. مكونات عمل بسكويت الزبدة اربعة حبات من البيض.

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد من الزبدة السائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفانيليا.

كوب واحد ونصف من السكر. طريقة عمل بسكويت الزبدة احضري الخلاط الكهربائي وضعي به اربعة حبات من البيض وضيفي كوب واحد من الحليب السائل وكوب واحد ونصف من السكر وعليكي بتقليب وخلط هذه المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك عليكي بإضافة تلك المكونات التي قومنا بخلطها في وعاء وضيفي كوب واحد من الزبدة السائلة وضيفي كوبان إثنان من الدقيق وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا ثم قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج بودر وضيفي ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفانيليا وعليكي بتقليب وعجن هذه المكونات حتى تتمكنين من الحصول على عجينة جيدة القوام وناعمة الملمس.

بعد ذلك قومي بترك العجينة حتى ترتاح ثم احضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وعليكي بتشكيل بسكويت الزبدة بالشكل الذي ترغبين به ثم قومي برصه في الصواني وعليكي بإدخاله في الفرن حتى ينضج.

عند التأكد من النضج ووصوله الى اللون الذهبي قومي بإخراجه من الفرن وعليكي بتركه حتى يبرد وقومي بعد ذلك بتناوله وسوف تلاحظين النتائج المبهرة.

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