نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الخميرة البيرة الرهيبة لنفخ الخدود وتبييض الوجه وتنقيته من أي أسمرار وبقع لن تصدقي جمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يوجد هناك افضل من الخميرة البيرة لنفه الخدود وتبييض الوجه لان مشكلات البشرة متعددة ومنها مشكلة إسمرار البشرة ومشكلة تواجد بعض البقع الداكنة التي تسبب ضيق والإحراج للكثير من الفتيات وتعتبر من الحلول التي تلجأ ألى أستخدامها للكثير من الفتيات هي الذهاب إلى المراكز التي تعمل على حل هذه المشكلات وتعتبر من اكثر المشكلات التي تعاني منها هؤلاء الفتيات هي مشكلة نحافة الوجه والتي جعلت تلك المشكلة الكثير من الفتيات بإستخدام بعض الطرق وهي البوتكس والفيلر الذي يعمل على جعل الخدود والشفايف منفوخة ولكن هذه الطرق تعمل على تسبب الكثير من الامراض المختلفة على البشرة وتحت الجلد بشكل سريع وبعد مرور فترة قصيرة ومنها تكوين السرطانات المختلفة تحت الجلد وعلينا دائما الحرص في إستخدام المنتجات على البشرة حيث يمكننا إستخدام وصفة طبيعية تعمل على تبييض البشرة ونفخها بشكل آمن وصحي. طريقة عمل الخميرة البيرة لنفخ وتبييض الوجه مكونات خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة البيرة.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل الخميرة البيرة لنفخ وتبييض الوجه احضري طبق او وعاء صغير وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة البيرة وضيفي خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد واخلطي المكونين ببعضهما جيدا.

بعد تقليب ماء الورد مع الخميرة البيرة ضيفي خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح مدمجة تماما.

بعد إعداد وتحضير تلك الوصفة قومي بغسل بشرتك جيدا بالماء والغسول المناسب لتلك البشرة حتى تصبح نظيفة.

بعد الحصول على بشرة نظيفة قومي بوضع تلك الوصفة على الوجه وفي الخدود وعليكي بتركها على الوجه لمدة ساعة واحدة.

بعد ذلك وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل بشرتك بالماء جيدا حتى تصبح نظيفة وكرري إستخدام هذه الوصفة على الوجه مرتان في كل أسبوع وسوف تلاحظين افضل النتائج وتلاحظين الوجه ابيض وناعم وخدود ووجه منفوخ وبالشكل الذي تحلمين به.

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