نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا لبشرة كبياض الثلج: تبييض بسرعة خيالية ونتائج مدهشة2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا لبشرة كبياض الثلج , حيث يعد كريم فعال جداً في التفتيح الفوري ويخلصك من الهالات السوداء حول العين ويعالج التصبغات والكلف وآثاره يعني معنا مدمر الوصفات مش هتستخدمي غيره من كثرة جماله, لو عندك مناسبة أو فرحك أقرب سوف تنبهري بنتيجة هذا الكريم الرائع ونتيجته مضمونة وسريعة. الكثير من السيدات بعد الحمل والولادة يظهر لديهم النمش والكلف والبقع الداكنة ده غير الاستمرار الناتج عن الحمل قد تحتاجي لوقت للوصول إلى بشرتك قبل الحمل, لكن مع هذا الكريم سوف تعيدي لون بشرتك في أقل وقت ومع كل أستخدم سوف تلاحظين الفرق والتفتيح والنعومة الفائقة وسوف يختفي الكلف والنمش تدريجياً في أقل وقت، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات السريعة حتي مدة وضعها علي البشرة لا تتعدي العشر دقائق يعني حتي مع انشغالك بطفل جديد لا تحتاج من وقتك الكثير لعملها ومفيدة لكي جدا, سوف نتعرف أكثر مع هذا المقال الرائع من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا لبشرة كبياض الثلج الكريم السحري في شد وتبييض البشرة بكل سهولة.

مكونات عمل النشا لبشرة كبياض الثلج لتبييض البشرة بكل سهولة من أول استخدام

سوف نتعرف على مكونات هذا الكريم مكونات سهلة وبسيطة موجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

٢ليمونة. ١ملعقة كبيرة من النشا. ٢ملعقة من ماء الورد. ١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ١ملعقة كبيرة من جيل الصبار.

طريقة التحضير

أليكم طريقة تحضير الكريم بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وهي كالتالي:-

نقوم بتقطيع الليمون إلى قطع صغيرة ثم نقوم بوضع الليمون في المطحنة ونقوم بطحن الليمون جيداً.

بعد ذلك نضع الليمون المطحون في وعاء ونضع عليه ملعقة كبيرة من النشا ونقلب جيداً.

ثم نضع ٢ملعقة من ماء الورد ونقلب ثم نضع كوب من الماء ونقلب جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع الوعاء علي النار ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي ومتجانس.

نضع الكريم في طبق ونتركه يبرد قليلاً ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من جيل الصبار ونخلط ونضع ملعقة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً حتى يتجانس الخليط تماماً.

أصبح الكريم جاهز للاستعمال لا تقلقي لو في الكريم حبيبات من قشور الليمون ذلك يعطي الكريم فعالية أكثر.

طريقة الاستخدام

اليوم معنا طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وسحرية ومفيدة جدا وهي كالآتي:-