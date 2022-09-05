نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكريم المنزلي القنبلة لتبييض الجسم الأسمر كله وإزالة البقع الغامقة للعروس قبل الزفاف في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم منزلى بسرعة الصاروخ يعمل على تبييض الجسم الأسمر وهو كريم العرقسوس والجلسرين وهذا الكريم يتكون من مواد طبيعية تتوافر مكوناته فى كل منزل وتتواجد مكوناته فى جميع المحال التجارية بأسعار تناسب جميع الناس فلن تجدى وصفة أو كريم جاهز يعمل على تبييض الجسم ويعطيكى نتجية مرضية لأن أى منتج صناعى يضر بالجلد يحتوى على مواد كيميائية تزيد من إسمرار الجسم وظهور التصبغات والبقع الداكنة وخاصة فى المناطق الحساسة لذلك لا تجدى أفضل من الوصفة التى سوف نعرضها إليكى وهى تتكون من العرقسوس والجلسرين والقرنفل والنشا وعصير الليمون فالعرقسرس من المواد الطبيعية الهائلة التى تعمل على تفتيح وتبييض الجسم الداكن مها كانت درجة إسمراره لأن العرقسوس يحتوى على الكثير من الفيتامينات بأنواعه والتى تخلص الجسم من الإسمرار وتعمل على إزالة كل الجلد الميت وتعالج جفاف الجلد، ووصفة العرقسوس والجلسرين تعمل على ترطيب الجلد وتناسب تلك الوصفة الخطيرة جميع أنواع الجلد، ويمكن أن تصنعى كريم العرقسوس والجلسرين في المنزل بكل سهولة وبطريقة سريعة لا تحتاج إلى وقت طويل فى تحضيرها لذلك ننصح السيدات وخاصة الفتيات الذين إقترب موعد زفافهم بأن يستخدموا هذه الوصفة السحرية. مكونات وصفة كريم منزلي لتبييض الجسم الأسمر إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العرقسوس

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الجلسرين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون القرنفل

ربع كوب صغير الحجم من الماء

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل وصفة كريم منزلى لتبييض الجسم الأسمر أولا نقوم بنقع العرقسوس فى ماء لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة ساعات، وبعد ذلك نقوم بتصفية العرقسوس بإستخدام مصفاة.

ثم نضع ماء العرقسوس فى إناء ثم نضع به النشا ويتم التقليب ثم نرفعه على نار متوسطة مع الإستمرار فى التقليب حتى يعطينا قوام كريمي وثقيل.

وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات إلى الخليط السابق من الجلسرين و مطحون القرنفل وعصير الليمون ثم يتم خلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

ثم يتم بعد ذلك وضع هذه الخلطة على الجسم كله وخاصة فى المناطق الحساسة ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى تجف تماما.

وبعد مرور الوقت نقوم بالتخلص من هذه الوصفة عن طريق غسل وتنظف الجسم بالماء الفاتر، ويكرر إستخدام وصفة العرقسوس والجلسرين الرائعة مرتان فى الأسبوع، وسوف نلاحظ تفتيح وبياض الجسم بعد ثلاثة أسابيع.

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