نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج خارق للتجاعيد أفضل من البوتوكس مليون مرة الكل حيسالك عن سر جمال بشرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة التجاعيد هي عبارة عن طيات تظهر على الوجه واليدين وتبدأ هذه الخطوط بالظهور بعد سن الأربعين وتكون في منطقة الجبهة وحول الفم بكثرة وتسبب إزعاج للكثير من الناس، وفي الوقت الحالي انتشرت طرق كثيرة للتخلص من هذه التجاعيد ومنها البوتوكس ولكن هذه الطريقة تكون مكلفة للبعض واليوم نقدم لكم وصفة خارقة لعلاج التجاعيد بمكونات من البيت. علاج خارق للتجاعيد أفضل من البوتوكس المكونات: بياض بيضة.

ملعقة من القهوة.

نصف ملعقة من النشا.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

نصف ملعقة زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق بياض البيض لعدة دقائق حتى تتكون رغوة بسيطة ثم نضيف القهوة مع النشا ونقلب جيدا حتى تختفي التكتلات.

بعد ذلك يضاف العسل وزيت اللوز الحلو الآن نغسل الوجه جيدا بالماء والغسول ثم نضع الخليط باستخدام فرشاة.

ونضع طبقة مناديل المطبخ ونضيف طبقة أخرى فوقها ونتركها 30 دقيقة ثم تغسل بالماء وسوف تلاحظي النتيجة.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للتخلص من التجاعيد وجعل الوجه مشدود وأصغر في السن. وصفة الشبة مع الحليب البودرة وماء الورد المكونات: 2 ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

كمية مناسبة ماء ورد.

5 قطرات من زيت لبان الذكر. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط الشبة مع الحليب البودرة ثم نضيف ماء الورد وزيت لبان الذكر ونقلب جيدا حتى يصبح القوام ناعم.

يوزع المزيج على الوجه والرقبة واليدين أيضا ويترك حتى يجف ثم يغسل بالماء الفاتر تكرر الوصفة مرة أسبوعيا.

تساعد هذه الوصفة في الحفاظ على مرونة ورطوبة الجلد وتقلل من ظهور التجاعيد ومع الوقت سوف تختفي نهائيا. الزبادي وزيت الزيتون لإزالة تجاعيد االوجه المكونات: 4 ملاعق من الزبادي الطازج.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الزبادي مع زيت الزيتون وعصير الليمون في وعاء بلاستيك ونقلب جيدا حتى تختلط المكونات ثم يوزع على الوجه.

وأيضا الرقبة يترك 20 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حيث يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك.

الذي يقوم بتخفيف ظهور التجاعيد ويجعل البشرة أكثر نعومة وجمال أما الليمون يساعد على تفتيح الوجه. وصفة الزنجبيل المفروم والعسل لإزالة تجاعيد الوجه المكونات: ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المفروم.

ملعقة من العسل الأبيض.

2 ملعقة من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الزنجبيل المفروم مع الزبادي والعسل في بولة صغيرة ونوزع المزيج على الوجه والرقبة ويترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل بالماء الفاتر تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للتخلص من التجاعيد نهائيا لاحتواء الزنجبيل على مضادات أكسدة طبيعية.

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