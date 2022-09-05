نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسكوت ويفر أصابع بكوب واحد من الدقيق بطعم لذيذ وتحفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكوت ويفر الهش في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل بطريقة مثل الجاهزة وطعم أحلى، كثير من الأمهات يفضلون تناول هذا النوع ولكن يتكاسلون عن القيام بإعداده في المنزل وهو في الحقيقة أبسط ما يمكن عكس ما يظنون، ونحن نشجع جميع الأمهات القيام بعمله لأولادهم في البيت بدلاً من شراء البسكوتات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة ضارة، فهيا بنا من خلال هذه المقالة نعرض على جميع مشاهدينا مكونات عمل بسكوت ويفر الأصابع والتعرف على خطوات عمله بخطوات واضحة وسريعة عبر موقع ثقفني الاخباري.

مكونات عمل بسكوت ويفر الأصابع

تعتبر مكونات عمل بسكوت ويفر من المكونات البسيطة التي يمكن أن نحصل عليها بمبلغ قليل وهذه المكونات كما يلي:-

كوب من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من الكريمة السائلة.

كوب من السكر البودرة.

٥ ملاعق كبيرة من الزبدة.

٤ زلال بيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

حشوة الشوكولاتة

٢ ملعقة كبيرة من الكاكاو.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

٢ ملعقة من السكر ( كبيرة ).

علبة من القشطة.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة تحضير البسكوت

سوف نتحدث بكل بساطة على طريقة تحضير هذا البسكوت الرائع بطريقة أحلى من الجاهز وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به بياض البيض والسكر البودرة ونخفق جيداً باستخدام المضرب لمدة دقيقة. ثم نضيف الدقيق بعد أن ننخله جيداً ورشة الملح ونقلب المكونات حتى تمتزج. نقوم بخفق الزبدة والكريمة السائلة والفانيليا مع المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نحضر صينية فرن غير لاصقة ونسكب بها مقدار ملعقة كبيرة من الخليط ونوزعها في الصينية بالكامل وتصبح طبقة رقيقة. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة مناسبة ونتركها لعدة دقائق حتى تنشف الأطراف تماماً. نكرر هذه الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية الخليط تماماً ثم نلف الويفر باستخدام ملعقة خشبية. لتحضير حشوة الشوكولاتة نضع في وعاء الكاكاو والحليب البودرة والقشطة والسكر والماء ونضربهم مع بعض جيداً. بعد أن نحصل على خليط متجانس نضعه داخل كيس الكريمة ونحشي به البسكوت على حسب الرغبة ونقدمه بألف هنا وشفا.

مكونات عمل بسكوت الشمعدان في المنزل

تعتبر مكونات عمل بسكوت الشمعدان الهش من المقادير السهلة التي نستخدمها باستمرار في الحلويات وهذه المكونات كما يلي:-

كوب من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١٠٠ جرام من الزبدة المذابة.

بياض حبة من البيض.

٤٠ جرام من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة عمل بسكوت الشوفان

تعتبر مكونات عمل بسكوت الشوفان من المكونات التي لا تتطلب تكاليف كثيرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي :-

كوب إلا ربع من دقيق الشوفان.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٤ ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

كوب إلا ربع من الدقيق كامل الحبة الأسمر.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

⅓ كوب من السكر.

٤ ملاعق كبيرة من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

الطريقة

نحضر وعاء وننخل به دقيق الشوفان والدقيق الأسمر ونقلب معهم البيكنج بودر ورشة الملح. ثم نحضر إناء آخر ونضع به ملاعق الحليب السائل والسكر والزيت والعسل ونخلطهم مع بعض جيداً. بعد ذلك نسكب خليط المواد السائلة على خليط المواد الجافة بالتدريج ونقلبهم جيداً دون عجن حتى نحصل على مزيج متجانس. نضع العجينة في الثلاجة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة. بعد أن ترتاح العجينة نخرجها ونضع من تحتها كيس على سطح مستوي ونضع من فوقها أيضاً كيس. نفرد العجينة برفق بسمك ربع سم ونقطعها على شكل دوائر بالقطاعات أو بالكوب ثم نقوم بعمل فتحات باستخدام العود. ثم نضع الدوائر في صينية بها ورق الزبدة حتى لا يلتصق العجين، وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية، ونتركها لمدة ١٢ دقيقة حتى ينضج البسكوت.

بسكويت الكراميل اللذيذ

سوف نعرض على جميع مشاهدينا الكرام مكونات عمل بسكويت الكراميل اللذيذ وهي كما يلي:-

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٤ ملاعق كبيرة من السكر البودرة.

نصف كيس من البيكنج بودر.

١٢٥ جرام من الزبدة.

٣ ملاعق كبيرة من النشا.

حبة من البيض.

نصف كوب من الزيت.

كيس من الفانيليا.

صلصة الكراميل

كوب من الكريمة.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من السكر.

الوجه

كوب من الفول سوداني أو البندق الغير مملح.

شوكولاتة.

الطريقة