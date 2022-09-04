- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب اعملي خبز السمسم الهش الغير مكلفة لفطور صحي في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد خبز السمسم الهش من المخبوزات الشهية والمعروفة لدى كثير من البلدان ويقبل على تناوله الكثيرين من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره في المنزل، وهو عبارة عن عجينة يمكن حشوها بالجبن أو أي شي آخر كما يمكن تحضيرها سادة بجانب كوب من الحليب أو الشاي، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والسمسم ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز السمسم الهش بطريقة بسيطة وناجحة في البيت.
مقادير عمل خبز السمسم الهش
يحتوي خبز السمسم الهش على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من الزيت.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من الخل.
- باكيت من الخميرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٦ أكواب ونصف من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- حبة من البيض.
- كوب من الماء الدافئ.
للوجه
- ربع كيلو من السمسم المحمص.
- نصف كوب من الماء.
- ٤ ملاعق كبيرة من دبس السكر.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير خبز السمسم الهش بطريقة سريعة وناجحة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الماء والحليب الدافئ مع السكر والخميرة ونقلبهم جيدا حتى تذوب المكونات.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والزبدة مع التقليب حتى تمتزج المكونات، ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطي الوعاء ونتركها حتى تخمر لمدة لا تقل عن ٤٥ دقيقة، بعد ذلك نقسم العجين إلى قطع متوسطة ثم نضع بها الشيدر.
- بعد ذلك نغمسها في الماء ثم دبس السكر، ونضعها في صينية، بعد ذلك نشكلها بالسكين ونتركها حتى تخمر لمدة ١٥ دقيقة حتى تخمر.
- ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة حتى تأخذ اللون البني وتصبح جاهزة للتقديم.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى خبز بالسمسم لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب من الحليب اعملي خبز السمسم الهش الغير مكلفة لفطور صحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.