نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من الحليب اعملي خبز السمسم الهش الغير مكلفة لفطور صحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد خبز السمسم الهش من المخبوزات الشهية والمعروفة لدى كثير من البلدان ويقبل على تناوله الكثيرين من الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره في المنزل، وهو عبارة عن عجينة يمكن حشوها بالجبن أو أي شي آخر كما يمكن تحضيرها سادة بجانب كوب من الحليب أو الشاي، ايضا طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتكون هذا الخبز من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والحليب والسمسم ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خبز السمسم الهش بطريقة بسيطة وناجحة في البيت.

مقادير عمل خبز السمسم الهش

يحتوي خبز السمسم الهش على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخل.

باكيت من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٦ أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

حبة من البيض.

كوب من الماء الدافئ.

للوجه

ربع كيلو من السمسم المحمص.

نصف كوب من الماء.

٤ ملاعق كبيرة من دبس السكر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير خبز السمسم الهش بطريقة سريعة وناجحة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-