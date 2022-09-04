نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قولي وداعاً لتجاعيد ماسك البطاطس والنشا السحري لتبييض البشرة وشد التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماسك البطاطس والنشا ، من أجمل الماسكات الطبيعية التي تعطي للبشرة النضارة والحيوية وتحميها من عوامل الطبيعة الضارة التي تسبب غمقان الوجه، كما يعمل على حماية البشرة من الجفاف لأنه يحتوي على نسبة من ماء الورد الذي يحمي البشرة من التشققات الجلدية ويعطيها الانتعاش والحيوية، كما يحتوي الماسك على العديد من العناصر الطبيعية الهامة التي تحافظ على نعومة ونضارة البشرة، ويعمل كمقشر طبيعي رائع لإزالة الخلايا الميتة والاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك البطاطس والنشا السحري لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد بشكل سريع ومن أول استعمال بخطوات بسيطة من المنزل وبدون تكلفة. مكونات عمل ماسك البطاطس والنشا السحري سوف نتعرف على مكونات الماسك السحرية وهى كما يلي:- نصف حبة من البطاطس المسلوقة.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البطاطس والنشا السحري بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام الواسعة التي تسبب تراكم الدهون. بعد ذلك نقوم بتوزيع الماسك على البشرة بالتساوي ويترك لمدة ساعة حتى يجف تماماً. ثم نقوم بفرك الوجه بواسطة اليد حتى نزيل الاسمرار والتجاعيد نهائياً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين نضارة وجمال غير طبيعي لن تتوقعيه. يفضل استخدام الماسك على البشرة 4 مرات في الأسبوع حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد ماسك البطاطس والنشا للبشرة يحتوي الماسك على فوائد رائعة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:- يساعد على إزالة البقع الداكنة من البشرة نهائياً.

يقضي على البثور السوداء ويحارب التجاعيد.

يجعل البشرة أكثر نعومة وحيوية ونضارة طول العمر.

يزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل الوجه يبدو أكبر سناً.

يحارب الدهون الزائدة التي تتراك داخل المسام فتسبب البثور السوداء.

كما يساعد على توحيد لون البشرة وتجديد الخلايا الميتة.

يعمل على تفتيح التصبغات الجلدية ويزيل الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس.

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