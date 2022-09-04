بمكونات اقتصادية اعملي بسكويت الحليب الهش بطعم رائع ومذاق لا يقاوم

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عمر شويل - جدة يعد بسكويت الحليب من المخبوزات الشهية التي يعشقها الكثيرين وخاصتا الأطفال حيث أنهم يحبون هذا النوع من البسكويت، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره لأطفالهم دون تعب أو مجهود بدلا من شراءه من الخارج دون معرفة مصدره، كما أن هذا النوع من البسكويت يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال حيث يساهم في بناء أجسامهم، ايضا طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والنشا والدقيق ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت الحليب الهش بمكونات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل بسكويت الحليب

يحتوي بسكويت الحليب الهش على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

صفار حبة من البيض.

ربع كيلو من نشا الذرة.

نصف كوب من الزبدة.

نكهة الليمون.

ملعقتان من السكر.

كوب من الحليب المكثف.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من الدقيق.

نوتيلا للحشو.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بسكويت الحليب الهش يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-