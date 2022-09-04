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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونات اقتصادية اعملي بسكويت الحليب الهش بطعم رائع ومذاق لا يقاوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد بسكويت الحليب من المخبوزات الشهية التي يعشقها الكثيرين وخاصتا الأطفال حيث أنهم يحبون هذا النوع من البسكويت، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره لأطفالهم دون تعب أو مجهود بدلا من شراءه من الخارج دون معرفة مصدره، كما أن هذا النوع من البسكويت يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال حيث يساهم في بناء أجسامهم، ايضا طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، كما يتكون هذا البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الحليب والنشا والدقيق ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بسكويت الحليب الهش بمكونات بسيطة في المنزل.
مقادير عمل بسكويت الحليب
يحتوي بسكويت الحليب الهش على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- صفار حبة من البيض.
- ربع كيلو من نشا الذرة.
- نصف كوب من الزبدة.
- نكهة الليمون.
- ملعقتان من السكر.
- كوب من الحليب المكثف.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من الدقيق.
- نوتيلا للحشو.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير بسكويت الحليب الهش يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخلط صفار البيض مع السكر والزبدة ونخلطهم جيدا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الحليب المكثف مع الخلط حتى نحصل على خليط ناعم ومتجانس.
- ثم نقوم بإضافة نكهة الليمون مع الدقيق المنخول والنشا والبيكنج بودر مع التقليب المستمر حتى نحصل على خليط لزج.
- بعد ذلك نضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة كاملة على ورق بلاستيك.
- ثم نقوم بعمل كرات صغيرة نرصها على صينية مفروشة بورق الزبدة مع فردها باستخدام شوكة.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٧٠ درجة لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق تأخذ اللون الذهبي.
- ثم بعد ذلك نتركها حتى تبرد ونحشوها بالنوتيلا، وهنا تصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى بسكويت بالحليب بطعم رائع ومميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
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