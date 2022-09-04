نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة من النشا وبياض البيض تخلصك من التجاعيد وتزيل شعر الوجه نهائياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا وبياض البيض يجعلك أكثر نعومة وحيوية ويعيد لكي جمالك ونضارتك في أسرع وقت، كما تعمل الخلطة على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، كما تساعد على التخلص من الدهون والزيوت الزائدة التي تتراكم داخل المسام الواسعة، وهي من الخلطات الطبيعية التي تعمل على تغذية البشرة لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة وتفتيحها، وهي من أروع الوصفات الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة وتوحيد لونها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل وصفة النشا وبياض البيض السحرية لشد البشرة وتفتيحها في أسرع وقت بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل وصفة النشا وبياض البيض السحرية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ملعقة صغيرة من النشا.

بياض بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير وصفة النشا وبياض البيض السحرية لشد البشرة وتفتيحها في أسرع وقت بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي. ثم نقوم بغمس فرشة في الخليط ونقوم بتوزيعه على الوجه جيداً. ثم نقوم بوضع مناديل ورقية على الوجه ونتركه حتى يجف تماماً. نقوم بإزالة الماسك في عكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر والتجاعيد نهائياً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الدافئ وسوف تلاحظين الفرق بنفسك. نقوم بوضع الماسك على البشرة ثلاث مرات في الأسبوع حتى نحصل على بشرة أكثر نعومة ونضارة.

فوائد النشا وبياض البيض للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية التي تحتوي عليها الوصفة وهى كالتالي:-