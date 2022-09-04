نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس وإزالة سواد سنين من أول استعمال لن تصدقي بياض الثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس، محاولة البعد عن الشمس في فصل الصيف يعتبر أمر صعب، وخاصة للموظفين الذين يخرجون بشكل يومي من منزلهم متوجهين إلى عملهم، والتعرض لأشعة الشمس بشكل يومي يسبب تغيير لون بشرة الجسم وتصبح البشرة غير موحدة اللون، وهذا الأمر يسبب الضيق للفتيات والسيدات، وذلك لأن المظهر الخارجي لهن يعتبر مهم، واستخدام كريمات التفتيح يعتبر أمر مؤقت عند الخروج من المنزل فقط، ولكن يبحثن عن وصفات تساعد في تفتيح لون بشرة اليدين بشكل دائم للاستغناء عن هذه الكريمات، وذلك لأن اليدين من الأماكن التى تظهر وتتعرض لأشعة الشمس المباشرة، لذا سوف نوضح لكم وصفات تفتيح لون اليدين.

كريم تفتيح اليدين من اسمرار الشمس

تغيير لون البشرة يدل على حرق البشرة من أشعة الشمس نتيجة تلف الأنسجة الخارجية، لذلك نحتاج إلى وصفة قوية تساعد على إزالة الأنسجة الميتة لظهور طبقة جديدة ونقية من البشرة، حيث أن ظهور اليدين بلون مختلف عن لون بشرة الجسم يسبب الحرج للفتيات، لذلك يمكن حل هذه المشكلة من خلال توفير مكونات الوصفة التالية.

المكونات

ملعقتين من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من ماء الورد.

أرز مطحون ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير وصفة تبيض اليدين من اسمرار الشمس

إزالة الأنسجة الميتة وإعادة ظهور أنسجة جديدة ونقية يمكن عمله من خلال توفير المكونات الطبيعية السابقة، حيث يلعب الأرز دور هام في تفتيح لون البشرة فهو يطلق عليه كولاجين طبيعي للبشرة، كما يساهم عصير الليمون والنشا في إزالة الأنسجة الميتة، لذلك يمكن تفتيح لون بشرة اليدين والتخلص من اسمرار الشمس من خلال إتباع ما يلي.