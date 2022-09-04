نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون سري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويكثف الشعر ويعالج التساقط في ثلاث أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحلم جميع السيدات بالحصول على شعر ناعم طول الوقت، والكثير منهم يقوم بشراء الكثير من الكريمات والشامبوهات والزيوت التي تساعد على فرد الشعر ولكن تجد النتيجة بطيئة جدًا بالرغم من أنها تقوم بشراء المنتجات الغالية في الثمن، ورغم كل هذا هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على أفضل النتائج في وقت قليل جدًا إلا أن لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لذلك قررنا أن نعرض لكم في هذا المقال أهم هذه الوصفات بشكل بسيط ودقيق.

أسهل طريقة لفرد الشعر في المنزل

من خلال وضع مكون واحد على الشامبو التي تقومي باستخدامه سوف تستطيع الحصول على شعر كالحرير فى خلال خمسة دقائق فقط، لذلك يجب عليك توافر هذه المكونات :

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من الشامبو الخاص بك.

كمية قليلة جدًا من المياه.

طريقة استخدام هذه الوصفة

من خلال بعض الخطوات البسيطة سوف تتمكن من تحضير هذه الوصفة بالإضافة إلى إننا سوف نعرض لكم طريقة استخدام هذه الوصفة بشكل صحيح حتى تستطيع الحصول على نتائج مذهلة :