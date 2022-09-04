نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جل بذور الكتان السحري كولاجين طبيعي لشد الوجه وإزالة التجاعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة جل بذور الكتان ، تعد بذور الكتان من المكونات الهامة والمفيدة التي تحتوي على فوائد هامة للبشرة والشعر، ويعد من المكونات التي تحارب التجاعيد وتقضي على الخطوط العمية التي تظهر مع تقدم العمر، ويتم استخدامه بطريقة سهلة وبسيطة جداً حيث نقوم بعمل جل سحري منه يساعد على العناية بالبشرة وتحفيز الكولاجين الطبيعي، فهو يساعد على تجديد خلايا البشرة ويخلصها من التجاعيد تماماً، ويعتبر من المكونات رخيصة الثمن المتوفرة في العديد من الأماكن وسعرها في متناول الجميع، وطريقة تحضيره سهلة وغير مكلفة أيضًا ولا تحتاج إلي العديد من المكونات، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل جل بذور الكتان السحري للعناية بالبشرة والقضاء على التجاعيد.

مكونات عمل جل بذور الكتان للوجه

يتم تحضير هذا الجل من مكونات بسيطة وطبيعية هي كما يلي:ـ

3 ملاعق كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من فيتامين ه.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

بطريقة سهلة وبسيطة يتم تحضير جل بذور الكتان لتحفيز الكولاجين للبشرة وذلك باتباع الخطوات الآتية:ـ

في وعاء قابل للطهي نضيف بذور الكتان ثم نضيف إليه كوب من الماء ثم نقلب المكونات. ثم نضع الوعاء على نار منخفضة ويترك الخليط حتي يغلي لمدة خمس دقائق، حتي نحصل على جل ثقيل. نرفع الخليط بعيداً عن النار ثم يترك حتي يبرد ثم نقوم بتصفية الخليط باستخدام مصفى أو قطعة شاش نظيفة. نضع الجل في وعاء ثم نضيف إليه الفيتامين هاء، ثم نضيف ملعقة من زيت الخروع . ثم نقلب المكونات حتي تتجانس تماماً ويصبح الخليط كريمي وثقيل. يسكب الخليط في عبوة ثم نحكم غلقها بشكل جيد ثم تحفظ في مكان بارد وآمن.

طريقة الاستخدام